سنغافورة تحذّر من فيضانات جراء أمطار غزيرة

حذّرت السلطات في سنغافورة، اليوم السبت، من حدوث فيضانات في أجزاء كبيرة من البلاد إثر الأمطار الغزيرة التي تساقطت.

وتسببت الأمطار في تأخيرات في مطار "شانجي" وفي بطولة "ليف جولف" في سنتوسا.

ونشر مجلس المرافق العامة، المسؤول عن إدارة وتنظيم الخدمات المائية، تنبيها يختص بالفيضانات على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) جاء فيه أن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على "العديد من مناطق سنغافورة"، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" المحلية.

وصدرت منشورات أخرى عدة لتنبيه الجمهور بشأن الطقس العاصف.

كما حث المجلس الجمهور على تجنب طرق معينة بسبب الأمطار الغزيرة، وأصدر تنبيهات من الفيضانات المفاجئة لعدة مناطق.

وقال مجلس المرافق العامة، في بيان، إنه تم تسجيل أمطار غزيرة اليوم السبت في غربي سنغافورة. وأضاف أن هذه الكمية تعادل 65% من متوسط هطول الأمطار الشهري في البلاد في شهر مايو.