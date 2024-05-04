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انفجارات على جانبي الحدود الروسية الأوكرانية

فريق إطفاء يقاوم حريقا نشب في خاركيف جراء قصف
4 مايو 2024 23:21

أفاد مسؤولون، اليوم السبت، بوقوع انفجارات في كل من مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا ومدينة بيلغورود بغرب روسيا، في أعقاب غارة جوية.
وقال أوليه سينيهوبوف الحاكم العسكري الإقليمي الأوكراني، على تطبيق تلغرام "أصيب أربعة مدنيين في خاركييف، وهم ثلاثة رجال وامرأة".
وأضاف سينيهوبوف "تم إسقاط قنابل جوية إنزلاقية" أيضا على قرية "تشركاسكي" بالقرب من الحدود.
كما أفادت تقارير بأن انفجارا قويا وقع على الجانب الآخر من الحدود في روسيا في نفس الوقت تقريبا، مما تسبب في نشر بعض وسائل الإعلام تقارير عن احتمال سقوط قنبلة. وفي بيلغورود، أفاد فياتشيسلاف غلادكوف الحاكم الإقليمي للمنطقة الواقعة في غرب روسيا بأن انفجارا وقع في بيلغورود.
وأشار غلادكوف إلى أنه في طريقه إلى موقع الحادث. ونوه حاكم بيلغورود إلى إصابة خمسة أشخاص، بيد أن لم يذكر أي تفاصيل عن سبب التفجير.

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المصدر: د ب أ
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بيلغورود
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