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تدمير محطة كهرباء رئيسية في أوكرانيا وأضرار بمحطات أخرى

حريق في محطة "تريبيلسكا" للطاقة الحرارية بعد تعرضها للقصف
11 ابريل 2024 17:25

قال مسؤولون إن صواريخ وطائرات مسيرة دمرت محطة كهرباء كبيرة قرب العاصمة الأوكرانية كييف وأصابت منشآت كهرباء في عدة مناطق، اليوم الخميس.
وذكر مسؤول كبير في الشركة، التي تدير المحطة، أن الهجوم الكبير دمر بالكامل محطة "تريبيلسكا" للطاقة الحرارية والتي تعمل بالفحم بالقرب من العاصمة.
حريق في محطة

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  • حريق في محطة "تريبيلسكا" للطاقة الحرارية قرب كييف بعد تعرضها للقصف

وكشف قائد سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 18 صاروخا و39 طائرة مسيرة. وذكر الجيش أن الهجوم استخدم في المجمل 82 صاروخا وطائرة مسيرة.
ومحطة الطاقة المدمرة خارج كييف هي ثالث وآخر منشأة تملكها شركة "سنترنيرجو" للطاقة المملوكة للدولة.
وفي حادثة أخرى، قال حاكم مدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون على الأقل في هجوم صاروخي على المدينة اليوم الخميس.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
محطة كهرباء
قصف
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