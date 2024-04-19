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بركان "روانغ" في إندونيسيا يثور من جديد

ثوران بركان "روانغ" في إندونيسيا
19 ابريل 2024 18:07

ثار بركان معزول في شمال إندونيسيا، اليوم الجمعة، مجددا حسب تقرير صجفي، بعد أيام قليلة من ثورانه الذي أدى إلى إجلاء عدة آلاف من سكان جزيرة مجاورة للفوهة.
وأكدت وكالة البراكين في الأرخبيل أن ثوران البركان بدأ في الساعة 17,06 (09,21 ت غ) مع عمود من الدخان بلغ ارتفاعه 400 متر.
وقالت السلطات إن البركان بدأ يهدأ إلا أنها أبقت على أعلى مستوى من التأهب (4 من 4)، وهو يعني نشاطا بركانيا مرتفعا.
وفرضت منطقة حظر بعرض ستة كيلومترات حول البركان.
لا يزال من الممكن حدوث تسونامي إذا انهارت صخور البركان في البحر.
في 2018، تسبب ثوران عنيف لبركان يقع بين الجزيرتين الرئيسيتين في جاوا وسومطرة، في انهيار أجزاء كاملة من الحفرة في المحيط وتسبب في حدوث تسونامي أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة آلاف الأشخاص بجروح.
تقع إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع في جنوب شرق آسيا، على "حزام النار" في المحيط الهادئ، المنطقة ذات النشاط البركاني الكبير.

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المصدر: آ ف ب
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بركان
ثوران بركان
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