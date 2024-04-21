5 فرسان يمثلون «التقاط الأوتاد» في «البطولة الدولية»



أبوظبي (وام)



تتوجه بعثة منتخب «التقاط الأوتاد» إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في البطولة الدولية العسكرية من 23 إلى 26 أبريل الحالي.

وتقام فعاليات البطولة في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستضيفها الاتحاد المصري للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.

ويمثل المنتخب في البطولة 5 فرسان، هم: عيسى عبدالمجيد البلوشي، وفهد شنوان الشمري، ومحمد صالح الحمادي، وسعد محمد الطنيجي، ويعقوب حسن البلوشي.

ويعقد يوم الاثنين المؤتمر الصحفي للكشف عن كل التفاصيل المرتبطة بالمنافسات والشروط الخاصة بالبطولة.

كما تقام قرعة البطولة وتجربة الخيول المشاركة الثلاثاء، تمهيداً لانطلاق المنافسات رسمياً أيام 24 و25 و26 أبريل.

وأكد راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الفروسية والسباق، اكتمال الاستعدادات للمشاركة في البطولة بطموحات كبيرة، للمنافسة على النتائج الجيدة، تتويجاً للتطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الدولة.

وأشار إلى أن اختيار الفرسان الخمسة لتمثيل المنتخب في البطولة، جاء بعد مراحل من الإعداد المتدرج، والمشاركة في المنافسات المختلفة خلال الفترة الماضية.