شفيونتيك: من يقول أن تنس النساء «ممل»؟

مدريد (أ ف ب)



ثأرت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً من البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية، عندما تغلبت عليها 7-5 و4-6 و7-6 في ثلاث ساعات و11 دقيقة، في المباراة النهائية لدورة مدريد لماسترز الألف في التنس، وتوجّت باللقب.

وكانت سابالينكا تغلبت على شفيونتيك 6-3 و3-6 و6-3 في المباراة النهائية العام الماضي. وأحرزت اللقب للمرة الثانية بعد عام 2021.

ونجحت شفيونتيك، متصدرة التصنيف العالمي 101 أسبوع، في التتويج باللقب، بعد أن أنقذت ثلاث كرات كانت ستمنح التتويج للبيلاروسية، بينهما كرتان في الشوط الثاني عشر للمجموعة الثالثة الحاسمة، عندما كانت متخلفة 5-6 والإرسال بحوزتها، والثالثة في الشوط الفاصل، عندما كانت مختلفة 6-7، قبل أن تكسب ثلاث نقاط متتالية، وتحسمه في مصلحتها 9-7.

وهو اللقب الـ20 لشفيونتيك في مسيرتها الاحترافية، والثالث هذا الموسم في دورات الألف بعد الدوحة وإنديان ويلز، كما حققت شفيونتيك الفوز السابع على سابالينكا في 10 مواجهات بينهما.

وتوّجت البولندية البالغة من العمر 22 عاما، مرة واحدة على الأقل بكل من دورات الألف والـ500 نقطة التي أقيمت على الملاعب الرملية الأوروبية، وبثلاثة ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس (2020 و2022 و2023).

كما فازت شفيونتيك بآخر ثماني نهائيات متتالية لها، وانضمت الآن إلى الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مع 30 انتصاراً هذا الموسم.

وقالت شفيونتيك عقب نهاية المباراة وفي تصريح لها على أرضية الملعب: «من سيقول الآن أن التنس النسائي مملة؟».

وباتت شفيونتيك بعمر 22 عامًا و338 يوماً، أصغر لاعبة تحصل على ثمانية ألقاب على الملاعب الترابية في دورات وبطولات رابطة اللاعبات المحترفات منذ الإسبانية أرانتشا سانشيس فيكاريو عام 1994 بعمر 22 عاماً و114 يوماً.

في المقابل، فشلت سابالينكا في الظفر بلقب الدورة للمرة الثالثة في مسيرتها، وبالتالي رفع غلتها من الألقاب إلى 15 لقباً آخرها، عندما توّجت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى مطلع العام الحالي، في ثاني ألقابها الكبرى بعد ويمبلدون العام الماضي.

وخسرت سابالينكا النهائي الثاني هذا العام، بعدما خسرت أمام ريباكينا في دورة بريزبين الأسترالية في يناير الماضي.

وستكون كل من شفيونتيك وسابالينكا أبرز المرشحات للظفر بلقب بطولة رولان جاروس.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في بداية المجموعة الأولى، فعلتها البولندية في الشوط الأول، وردّت عليها البيلاروسية في الثاني مدركة التعادل قبل أن تنجح شفيونتيك في كسر إرسال سابالينكا للمرة الثانية وفي الشوط الحادي عشر، فتقدمت 6-5 ثم كسبت الثاني عشر منهية المجموعة في مصلحتها 7-5 في 61 دقيقة.

وتقدمت سابالينكا 2-0 في المجموعة الثانية، بعدما كسرت إرسال شفيونتيك في الشوط الثاني، لكن الأخيرة ردّت مباشرة مقلصة الفارق إلى 1-2، قبل أن تفعلها البيلاروسية للمرة الثانية في الشوط الرابع وتتقدم 3-1، ثم ردّت البولندية في الخامس مقلصة الفارق مجدداً إلى 2-3.

وانتظرت سابالينكا الشوط العاشر لكسر إرسال شفيونتيك، وتحسم المجموعة في مصلحتها 6-4.

وتابعت سابالينكا أفضليتها في المجموعة الثالثة الحاسمة، وكسرت إرسال شفيونتيك في الشوط الرابع وتقدمت 3-1، لكن البولندية ردّت التحية مباشرة، مقلصةً الفارق إلى 2-3 ثم فرضت التعادل 3-3 و4-4 و5-5.

وسنحت فرصتان أمام سابالينكا لكسر إرسال شفيونتيك في الشوط الحادي عشر، لكن الأخيرة أنقذت الموقف وأدركت التعادل 6-6، وفرضت شوطاً فاصلاً حصلت فيه البيلاروسية على فرصة لحسم النتيجة، عندما كانت متقدمة 7-6، لكن شفيونتيك قلبت الطاولة مرة أخرى، وكسبت ثلاث نقاط متتالية، وحسمته في مصلحتها 9-7.