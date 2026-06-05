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علوم الدار

"العمل للمناخ".. نهج إماراتي يترجم الرؤية إلى إنجازات مستدامة

5 يونيو 2026 18:41

اليوم العالمي للبيئة
العمل المناخي
البيئة
يوم البيئة العالمي
اليوم الدولي للبيئة
يوم البيئة
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"العمل للمناخ".. نهج إماراتي يترجم الرؤية إلى إنجازات مستدامة
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