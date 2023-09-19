نصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أفراد المجتمع، مع قدوم فصل الشتاء، بضرورة أخذ التطعيم لمواجهة الإنفلونزا الموسمية.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في منصة" إكس": "مع قدوم فصل الشتاء، لنكن مستعدين لمواجهة الإنفلونزا الموسمية بالتطعيم، فهو تعبير عن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا ومن حولنا. لنساهم معاً في تعزيز السعادة وجودة الحياة في مجتمعنا".

"الصحة" تنصح بالتطعيم لمواجهة الإنفلونزا الموسمية