"الصحة" تنصح بالتطعيم لمواجهة الإنفلونزا الموسمية

نصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أفراد المجتمع، مع قدوم فصل الشتاء، بضرورة أخذ التطعيم لمواجهة الإنفلونزا الموسمية.
وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في منصة" إكس": "مع قدوم فصل الشتاء، لنكن مستعدين لمواجهة الإنفلونزا الموسمية بالتطعيم، فهو تعبير عن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا ومن حولنا. لنساهم معاً في تعزيز السعادة وجودة الحياة في مجتمعنا".
وزارة الصحة ووقاية المجتمع: مع قدوم فصل الشتاء، لنكن مستعدين لمواجهة الإنفلونزا الموسمية بالتطعيم، فهو تعبير عن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا ومن حولنا. لنساهم معاً في تعزيز السعادة وجودة الحياة في مجتمعنا#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/QDCEjVggGS— علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) September 19, 2023