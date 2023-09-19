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علوم الدار

"الصحة" تنصح بالتطعيم لمواجهة الإنفلونزا الموسمية

مقر وزارة الصحة ووقاية المجتمع (أرشيفية)
19 سبتمبر 2023 14:37

نصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أفراد المجتمع، مع قدوم فصل الشتاء، بضرورة أخذ التطعيم لمواجهة الإنفلونزا الموسمية.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في منصة" إكس": "مع قدوم فصل الشتاء، لنكن مستعدين لمواجهة الإنفلونزا الموسمية بالتطعيم، فهو تعبير عن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا ومن حولنا. لنساهم معاً في تعزيز السعادة وجودة الحياة في مجتمعنا".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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