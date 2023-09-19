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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
19 سبتمبر 2023 17:33

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائماً جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً، وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.
حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:34 والمد الثاني عند الساعة 04:25 والجزر الأول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 22:23.
وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:54 والمد الثاني عند الساعة 01:38 والجزر الأول عند الساعة 18:41 والجزر الثاني عند الساعة 06:52.

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