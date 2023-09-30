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«قانوني في عونك».. خدمة مجانية بـ«العدل»

«قانوني في عونك».. خدمة مجانية بـ«العدل»
1 أكتوبر 2023 00:46

أبوظبي (وام)

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أعلنت وزارة العدل مبادرة «قانوني في عونك» التي تهدف لتقديم خدمة مجانية في الاستشارات القانونية بالتعاون مع شركائها من محامين وقانونيين، لغير القادرين على سداد المبالغ المستحقة لذلك. وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أهداف عدة منها تقديم النصيحة والاستشارات القانونية وتسهيل وصول العدالة للجميع وتقليل الأعباء المالية على المتعاملين. ومن المزايا الأخرى لهذه الخدمة، توفير الدعم القانوني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ونشر التوعية القانونية وتعزيز ثقة المجتمع في النظام القانوني. ولتنفيذ هذه المبادرة تستعين الوزارة بشركائها الاستراتيجيين من المحامين المتطوعين، حيث يقوم المحامي الراغب بالمساعدة بالتسجيل في الخدمة فيما يقوم المستخدم من جانبه بالتقديم على الخدمة وطلب المساعدة من خلال إرفاق التفاصيل، ويقوم المحامي بدوره بالرد عبر النظام وتقديم النصيحة القانونية. وللحصول على الخدمة يمكن زيارة موقع الوزارة الإلكتروني واختيار خدمة مبادرة «قانوني في عونك»، وتقديم المعاملة من خلال التسجيل والدخول عبر الهوية الرقمية. 

وزارة العدل
الإمارات
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