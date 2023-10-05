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رئيس الدولة يؤكد موقف الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان

رئيس الدولة يؤكد موقف الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان
5 أكتوبر 2023 22:55

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، دولة نجيب ميقاتي رئيس الحكومة في جمهورية لبنان الشقيقة الذي وصل إلى البلاد في وقت سابق اليوم. 
رحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، برئيس الحكومة اللبنانية، معرباً سموه عن تمنياته للبنان أن ينعم بالاستقرار والأمن والازدهار، وتحقيق التنمية التي تلبي تطلعات شعبه الشقيق. 
بحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة التنموية والاقتصادية، وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين. واتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات. 
وأطلع دولة نجيب ميقاتي، صاحب السمو رئيس الدولة، على التطورات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها على مختلف المستويات. 
وتبادل سموه ورئيس الحكومة اللبنانية، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والدولية الراهنة.

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وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ولبنان، مشيراً إلى أن الإمارات كانت ولا تزال إلى جانب الشعب اللبناني منذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. 
وشدد سموه على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم مع شعبه الشقيق، مؤكداً سموه أن موقف الإمارات تجاه لبنان الشقيق يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، وما يحقق مصلحة شعبه في التنمية والازدهار. وأعرب سموه عن تمنياته للبنان الشقيق وشعبه الازدهار والاستقرار والوفاق.
وقال «إننا نريد أن نرى لبنان قوياً متماسكاً وطرفاً فاعلاً في محيطه العربي والإقليمي والدولي». 
من جانبه، عبّر دولة نجيب ميقاتي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للدعم المستمر الذي يحظى به لبنان من قبل الإمارات، وكان له الأثر الطيب في نفوس الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن مواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة والدعم الذي قدمته إلى لبنان خلال المراحل السابقة ساهم في تعزيز قدرته على مواجهة العديد من التحديات.

المصدر: وام
محمد بن زايد
نجيب ميقاتي
الإمارات
لبنان
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