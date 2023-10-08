المركبات «ذاتية القيادة» في ياس والسعديات «بلا حوادث» مرورية منذ تشغيلها

هالة الخياط (أبوظبي)

حققت وسائل النقل ذاتية القيادة في أبوظبي إنجازاً منذ بدء تشغيلها في جزيرتي ياس والسعديات في نوفمبر 2021، وذلك بعدم تسجيلها أي حوادث مرورية.

وسجلت المركبات ذاتية القيادة حتى نهاية أغسطس الماضي 26 ألف حجز عبر التطبيق الذكي «TXAI»، قطعت خلالها مسافة تجاوزت 200 ألف كلم ضمن جزيرتي ياس والسعديات، فيما شهد النصف الأول من العام الجاري استخدام 5 آلاف راكب لمركبات الأجرة ذاتية القيادة، أما عدد المسجلين في التطبيق الذكي «TXAI» فقد بلغ تقريباً 14 ألف متعامل. أما عدد الأشخاص الذين استخدموا الحافلة الصغيرة ذاتية القيادة (Mini-Robobus)، فقد بلغ حوالي 9 آلاف مستخدم خلال النصف الأول من العام.

وكشف عبد الرحمن الشيزاوي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية في مركز النقل المتكامل، لـ «الاتحاد» عن أن المركز بصدد وضع خطة للتوسع في المسارات التي سيسمح بتشغيل مركبات ذاتية القيادة فيها بالتداخل مع حركة المرور الطبيعية، ما سيتيح التوسع في الخدمة لتشمل مناطق جديدة بالإمارة، وذلك بعد الإقبال الكبير من المتعاملين عليها في جزيرتي ياس والسعديات من قبل السياح وسكان الجزيرتين، باعتبارها وسيلة تنقل تتيح فرصة الوصول إلى الوجهات السياحية بسهولة وراحة بالاعتماد على التطبيقات الذكية.

وأشار إلى أن مركز النقل المتكامل ضمن سعيه لتطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة، أطلق في الآونة الأخيرة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، المرحلة الثانية من مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات الذي يتضمن أسطولاً من المركبات ذاتية القيادة تحت العلامة التجارية «TXAI»، وخدمة الحافلة الصغيرة ذاتية القيادة (Mini Robobus)، وتشغيل نظام النقل الجماعي (Automated Rapid Transit)، وهو نظام نقل جماعي سريع يعمل من دون سكك حديدية، إضافة إلى تشغيل عدد من محطات شحن المركبات في جزيرتي ياس والسعديات.

كما بين أن استراتيجية النقل الذكي ستساهم في ترجمة أهداف إمارة أبوظبي في تحقيق انبعاثات صفرية في قطاع النقل بحلول عام 2050. كما يدعم المركز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة من خلال تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة التي ترفع كفاءة قطاع النقل العام، وتسهم في خفض انبعاثات الكربون، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة في أن تصبح مدن إمارة أبوظبي مدناً ذكية وصديقة للبيئة ومستدامة في خدماتها ونمط العيش فيها.

وبشأن حجم أسطول وسائل النقل ذاتية القيادة، أوضح الشيزاوي أن الأسطول يشتمل حالياً على 8 مركبات أجرة ذاتية القيادة (TXAI)، و6 حافلات ذاتية القيادة (Mini Robobus)، وجميع هذه المركبات كهربائية.

وعن مدى توافق المركبات ذاتية القيادة مع احتياجات أصحاب الهمم وملاءمتها لهم، قال الشيزاوي: «إنه نظراً لأن المركبات ذاتية القيادة الحالية ليست مجهزة بالكامل لأصحاب الهمم، فإنه يتم حالياً تقديم خدمة حافلات روبوتية تلبي احتياجاتهم كافة. كما سيتضمن أسطول المركبات ذاتية القيادة ضمن الخطط المستقبلية مركبات تلائم احتياجاتهم».

ويهدف مركز النقل المتكامل من خلال استراتيجية التنقل الذكي في إمارة أبوظبي إلى تطوير قطاع نقل فعال ومستدام، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع، من خلال رفع كفاءة منظومة النقل، ودعم عملية التحول إلى وسائل نقل ذاتية القيادة وذكية ومستدامة بيئياً، وتسهم في تقليل تكلفة التنقل، وترتقي بجودة المعيشة في إمارة أبوظبي، وتعزز مكانتها العالمية كإحدى أفضل الوجهات للحياة والعمل والاستثمار.

مركبات

مركبات الأجرة ذاتية القيادة في جزيرة ياس تخدم مواقع متنوعة هي الاتحاد أرينا، شاطئ ياس، مرسى ياس، ياس بلازا، عالم فيراري، ياس «ووتروورلد»، عالم «وارنر براذرز» أبوظبي، ياس مول، و«إيكيا» جزيرة ياس.

فيما تخدم مركبات الأجرة ذاتية القيادة في جزيرة السعديات ممشى السعديات، المنارات، جامعة نيويورك أبوظبي، فندق سانت ريجيس، شاطئ السعديات، مدرسة «ثيودور مونود» الثانوية الفرنسية الدولية، منتجع السعديات جميرا، مساكن شاطئ السعديات، ومتحف اللوفر - أبوظبي.

ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق الذكي «TXAI» لحجز وتتبع الخدمات الخاصة بالمركبات والمتاح على متجر «جوجل بلاي» ومتجر «آبل ستور».