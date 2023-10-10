«كونجرس أبوظبي» منصة لخلق مسار تطوير مستدام للقطاع الأرشيفي

أبوظبي (وام)

أكدت ميج فيلبس، نائبة رئيسة المجلس الدولي للأرشيف، أن كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023 يوفر منصة لخلق مسار تطوير مستدام للقطاع الأرشيفي في العالم. وقالت، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش انطلاق أعمال الكونجرس اليوم، إننا سعداء بتواجدنا اليوم في دولة الإمارات التي وفرت كافة عوامل الدعم لضمان نجاح هذه الدورة من الكونجرس التي تزخر بأجندة حافلة بالحوارات والنقاشات الثرية والملهمة. وأضافت: «إننا نستعرض خلال كونجرس المجلس الدولي للأرشيف مجموعة من المحاور المهمة ومنها على سبيل المثال ما هو مرتبط بالتكنولوجيا ودورها في ترسيخ قطاع أرشيفي مبتكر وفعال وقادر على أداء المهام المنوطة به على الوجه الأكمل».

ولفتت إلى أن الدورة الحالية من الكونجرس تعد الأضخم على الإطلاق حيث تستقطب ما يزيد على 5 الآف مشارك من نحو 135 دولة، وهو ما يفتح المجال لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض أفضل الممارسات في القطاع الأرشيفي على مستوى العالم، وكذلك الخروج بآليات لتطوير العمل بهذا القطاع وتعزيز أداء جميع العاملين فيه.

وأشارت إلى أن الأرشفة هي جزء مهم وأساسي في تاريخ الدول وما شهدته من مراحل بناء وتطور على مختلف الصعد وما حققته من إنجازات على مدار عقود، كما أنها ركيزة أساسية داعمة للجهود الساعية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فأي برامج وخطط مستقبلية ترتكز على إرث تاريخي موثوق للماضي.

فرصة

وأكدت أن كونجرس المجلس الدولي للأرشيف «أبوظبي 2023» يتيح لنا جميعاً اليوم فرصة ذهبية من أجل استشراف مستقبل العمل بهذا القطاع، وما يزخر به من فرص متنوعة للنمو والتطور والقدرة على أداء دور فاعل ومهم داعم للخطط التنموية بالدول كافة.