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تفريج كربة 1585 حالة في الشارقة

عبدالله سلطان بن خادم
26 أكتوبر 2023 01:26

الشارقة (الاتحاد)

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أسهم مشروع تفريج الكربة الذي تنفذه جمعية الشارقة الخيرية بدعم متبرعيها في مساعدة 1585 حالة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر، جميعهم من الغارمين المتعسرين في سداد ديون متراكمة، وصدرت بحقهم أحكام تنفيذية.
وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، إنها   تنفذ برامج تفريج الكربة والتي تحظى بدعم كبير من المتبرعين، لما لهذا المشروع من أهداف جليلة؛ منها المساهمة في استقرار الأسرة وجمع شملها بمعيلهم من خلال التكفل بسداد المتأخرات من الديون التي تسببت في بقائه خلف القضبان لتعثره في سدادها.
وأكد ابن خادم أن الجمعية ممثلة في لجنة المساعدات وافقت على مساعدة 1585 حالة والتكفل بديونها المتعلقة بمتأخرات سكنية وغيرها مما يتعلق بالوضع المعيشي للأسرة وذلك بقيمة مالية بلغت 7.2 مليون درهم، وهي جميعها عن حالات مستحقة صدر بحقها أحكام قضائية.

تفريج كربة
الإمارات
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
عبدالله سلطان بن خادم
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