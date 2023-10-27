13 حديقة في العين تحصل على «العلم الأخضر»

العين (وام)

حصلت 13 حديقة من حدائق مدينة العين على جائزة العلم الأخضر العالمية 2023، منها 7 حدائق تشارك لأول مرة في الجائزة، كما تم تجديد الجائزة للحدائق الست التي شاركت العام الماضي وحافظت على استمرارية تميزها.

وأكدت المهندسة عائشة سالم البلوشي، رئيس فريق التحضير لجائزة العلم الأخضر ببلدية مدينة العين، أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لجهود البلدية في تأهيل وتصنيف المرافق الترفيهية كمرافق صديقة للبيئة ومستدامة، مع تطبيقها أفضل الممارسات أسوةً بالمرافق العالمية، كما حرصت البلدية خلال مشاركتها هذا العام على توسيع نطاق الحدائق المشاركة ليبلغ عدد الحدائق 13 حديقة من الحدائق المتميزة في مدينة العين بزيادة 7 حدائق عن العام الماضي، لتكون هذه الحدائق وفق معايير الجائزة مكاناً يحتفي بالزائرين ويحافظ على البيئة والتراث، وتمثل موقعاً صحياً وآمناً يتمتع بالسلامة والمشاركة المجتمعية. وأقامت بلدية مدينة العين بهذه المناسبة حفل تكريم في حديقة آثار هيلي لرفع شارة العلم الأخضر في الحدائق الفائزة بحضور فرق العمل وعدد من المشاركين، وتضم الحدائق التي تحصل على الجائزة لأول مرة حديقة آثار هيلي، بالإضافة إلى ممشى عشارج، وحديقة شعبة الوطاه، وحديقة ناهل والعامرة شمال وحديقة الوقن للعائلات، وحافظت كل من حدائق العيني والجاهلي والوادي والسلامات والظاهر وواحة العين على الجائزة للعام الثاني على التوالي.

تتضمن معايير جائزة العلم الأخضر 8 محاور رئيسية، منها أن تكون الحديقة ذات موقع صحي يحتفي ويتمتع بالسلامة والنظافة وحسن الصيانة، بالإضافة للاستدامة والحفاظ على البيئة والتراث، وتفعيل المشاركات المجتمعية، والتسويق، والإدارة.