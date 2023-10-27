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علوم الدار

افتتاح جامع الشيخ سلطان بن زايد في سويحان

هزاع وخالد بن سلطان بن زايد والمصلون يستمعون إلى خطبة صلاة الجمعة (وام)
28 أكتوبر 2023 01:00

العين (وام)
افتتحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أمس، جامع الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في منطقة سويحان بمدينة العين، بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سعيد النيادي، المدير العام للهيئة، وعدد من المسؤولين.

وأدى الشيخ هزاع والشيخ خالد والحضور صلاة الجمعة في المسجد، إلى جانب جمع غفير من المصلين من أبناء الدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، واستمعوا إلى خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان «كل معروف صدقة».
وثمَّن الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الرعاية والاهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سموه المتواصلة بضرورة الارتقاء بالمساجد والنهوض برسالتها لتؤدي دورها في المجتمع، وتساهم في ترسيخ الصورة الحضارية لديننا الإسلامي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

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ويتميز الجامع الذي يتسع لـ 1200 مصل، بتصميم تراثي، كما أنه مجهز بالمرافق كافة التي تخدم المصلين من الرجال والنساء وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى سكن مخصص لإمام المسجد.
وأشاد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة، بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للمساجد ورعايتها، وبالدعم المتواصل الذي تحظى به، داعياً للشيخ سلطان بن زايد، رحمه الله، بالمغفرة والأجر على بناء هذا المسجد، والمساجد الكثيرة التي شيدها.

جامع الشيخ سلطان بن زايد
الإمارات
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