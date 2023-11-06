مؤتمر «أمراض وسرطان البروستاتا» ينطلق غداً بالشارقة

الشارقة (وام)

تنطلق غداً «الأربعاء» أعمال المؤتمر السنوي الرابع لأمراض وسرطان البروستاتا للرجال الذي تنظمه جامعة الشارقة بمجمع كليات الطب والعلوم الصحية على مدى يومين، بهدف نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن المرض وتبادل الخبرات والمعارف بين العلماء والباحثين من خارج وداخل الدولة.

ويستعرض المؤتمر أحدث المستجدات في الطرق العلاجية وأهم وأحدث البحوث العلمية في هذا المجال، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من جامعة الشارقة والسويد، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي، ومعهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، والأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم بأذربيجان، وكينجز كوليدج لندن، وجامعة إسطنبول في تركيا، ومستشفى ميديكلينيك في المدينة الطبية بدبي، ووحدة زراعة الكبد في جامعة إسطنبول بتركيا، ومستشفى أنقرة أجيبادم بتركيا، والمركز الصناعي للابتكار في ماليزيا.