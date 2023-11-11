اختتام منتدى إنفاذ القانون في الحياة البرية بأبوظبي

أبوظبي (وام)

اختتمت، أمس الأول، في أبوظبي فعاليات المنتدى السابع لإنفاذ القانون في الحياة البرية الذي أقيم خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، بمشاركة (110) من الشرطة والجمارك والنيابة العامة يمثلون (35) دولة من قارة أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وأكدت وزارة الداخلية، في كلمتها، أن مكافحة جميع أشكال الجرائم التي تؤثر على البيئة، وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض في جميع أنحاء العالم مسألة هامة تستوجب التعاون الدولي وتبادل المعرفة وتوزيع الموارد، وتزويد وكالات إنفاذ القانون حول العالم بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات تغير المناخ والجرائم البيئية، وذلك يمكن أن يحقق تحولاً إيجابياً في استدامة الحياة البرية.

وقالت الوزارة: «نتطلع إلى قمة المناخ الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (cop28) التي ستُعقد في دبي خلال الفترة من (30) نوفمبر وحتى (12) ديسمبر، وهي أكبر مؤتمر دولي تستضيفه دولة الإمارات، وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغير المناخ، وستكون بمثابة منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل».