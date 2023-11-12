شواطئ خلابة تستقطب الزوار في المرفأ والمغيرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تجذب المتنزهات والشواطئ الخلابة المفتوحة في منطقة الظفرة، الزوار والسياح من داخل وخارج الدولة للاستمتاع بأجواء البحر، والرياضات والأنشطة المتنوعة التي تشهدها شواطئ مدينتي المغيرة والمرفأ، من خلال المهرجانات السنوية التي يتم تنظيمها على تلك الشواطئ.

ويبلغ طول شاطئ مدينة المغيرة 3100 متر طولي، بينما يبلغ طول الممشى على شاطئ مدينة المغيرة 3900 متر طولي، وقد تم توفير أفضل الخدمات لرواد الشاطئ، الذي يضم عدداً من أنواع الأشجار والنباتات المحلية. ويبلغ طول شاطئ مدينة المرفأ 420 متراً طولياً، كما يبلغ طول الممشى على الشاطئ 745 متراً طولياً، وتتوافر بالشاطئ خدمات متميزة للزوار ومحبي الرياضات البحرية. ويضم الشاطئ أنواعاً من الأشجار والنباتات المحلية وأشجار النخيل.

وحصلت بلدية منطقة الظفرة على جائزة العلم الأزرق الدولية لشاطئ المرفأ، وذلك تقديراً لجهودها في تحقيق المعايير العالمية، حيث تحرص البلدية على تطوير المرافق الترفيهية والشواطئ بمقاييس عالمية تلبي تطلعات أفراد المجتمع كافة، وقضاء أوقات ترفيهية وسط بيئة صحية آمنه، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الاستدامة البيئية، تماشياً مع الخطة التطويرية الشاملة لإمارة أبوظبي.

ووفرت البلدية المعايير العالمية كافة للحصول عل الجائزة، والتي تتمثل في معيار التعليم البيئي والمعلومات البيئية، ومعيار السلامة والخدمات، ومعيار الإدارة البيئية، ومعيار جودة المياه، بهدف توفير مرافق ترفيهية عصرية بمقاييس عالمية، وبيئة آمنة وصحية للشواطئ، وتعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة، ونمط وجودة الحياة.

منقذون بحريون

وحرصت البلدية على توفير منقذين بحريين على مدار الأسبوع لمدة 12 ساعة كل يوم للقيام بعملية الإنقاذ البحري والمحافظة على مرتادي الشاطئ من الغرق، وغرفة إسعافات أولية مع ممرضة لإجراء اللازم في حال وجود أي إصابات على الشاطئ، وحراسة أمنية على مدار اليوم للمحافظة على المرافق وعدم السماح لمرتادي الشاطئ بدخول البحر في الأوقات غير المسموح بها، مع توفير دراجة بحرية لتسهيل الوصول إلى حالات الغرق، ودراجة نارية لتسهيل الوصول إلى المصاب، بالإضافة إلى تخصيص منطقة للسباحة لمنع دخول القوارب والدراجات البحرية، والمحافظة على مرتادي الشاطئ، وتنفيذ مبادرات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم بالشواطئ من خلال توفير ممرات لأصحاب الهمم، وكرسي سباحة خاص لهم.

مهرجانات

تنظم على الشواطئ العديد من المهرجانات التي تشمل مهرجان الظفرة البحري وبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، وبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، وحملة نظافة الشاطئ (مبادرة اترك أثراً طيباً)، وفعالية يوم العمال العالمي، هذا إلى جانب فعالية يوم الأسرة العالمي، وفعالية اليوم العالمي للبيئة، وحملة تنظيف الشواطئ، وفعالية المنقذ البحري الصغير.