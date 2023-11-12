الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المركزي» يعزز جهود التوطين في القطاع المالي

«المركزي» يعزز جهود التوطين في القطاع المالي
13 نوفمبر 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إطلاق مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ
انطلاق «زاهب» للتوظيف في أبوظبي اليوم

يشارك مصرف الإمارات المركزي في فعاليات الدورة السابعة عشرة من معرض «توظيف» خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، انطلاقاً من الالتزام باستراتيجية التوطين ضمن الأجندة الوطنية للدولة. 
ويستعرض المصرف المركزي من خلال هذه المشاركة الفرص الوظيفية المتاحة للباحثين عن العمل في مختلف التخصصات المصرفية والتأمينية واستقطاب الكوادر والكفاءات والخبرات الوطنية، إضافةً إلى تشجيع الخريجين على بدء مسيرتهم المهنية ودعمهم، بما يعزز مستهدفات التوطين في القطاع المصرفي والمالي.
ويعد المعرض منصة مثالية لتسليط الضوء على ثقافة العمل في المصرف المركزي، الذي يوفر بيئة عمل محفزة وجاذبة للكوادر البشرية المواطنة، ويتيح مجالات واسعة لتطوير المهارات الوظيفية والمسارات المهنية للمساهمة في تعزيز مسيرة الاستقرار المالي والنقدي، والارتقاء بالمركز المالي للدولة عالمياً. 
كما سيتم التعريف بالدور الرقابي والتنظيمي للمصرف المركزي، وجهوده لتعزيز الوعي والشمول المالي، بالإضافة إلى المبادرات التي ينفذها مجلس الشباب لتعزيز دور الكفاءات الوطنية الشابة في القطاع المالي. وعلى مستوى القطاع المالي، يسعى المصرف المركزي لدعم خططه وبرامجه في مجال التوطين وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية، حيث يستهدف برنامج «إثراء» الذي أطلقه المصرف المركزي لدعم التوطين في القطاع المالي، عبر توظيف وتدريب 9.375 مواطناً ومواطنة بحلول العامين 2027- 2026، للوصول إلى إجمالي نسبة 45% في توطين القطاع المصرفي، ونسبة 30% في توطين القطاعات الأخرى مثل، التأمين والصرافة والتمويل.
وقال إيهاب العامري، رئيس إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي: «نحرص في المصرف المركزي على مشاركتنا السنوية في معرض توظيف، باعتباره منصة للتعرف على المواهب الوطنية الطموحة التي تسعى إلى المساهمة في تشكيل وصياغة القطاع المالي في الدولة. كما نضع رؤية القيادة الرشيدة فيما يخص ملف التوطين ضمن أولوياتنا الاستراتيجية، حيث نتطلّع إلى استقطاب الكوادر الوطنية وجذب الخريجين الشباب لتطوير مهاراتهم وتمكينهم للعمل في القطاع المالي، بالإضافة إلى توظيف أصحاب الخبرة من مختلف المجالات بهدف تطوير الأداء وتحقيق أهداف المصرف المركزي».

توظيف
التوطين
القطاع المالي
مصرف الإمارات المركزي
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اليوم 15:14
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير سعود بن محمد
علوم الدار
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير سعود بن محمد
14 نوفمبر 2023
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير يزيد بن سعود
علوم الدار
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير يزيد بن سعود
14 نوفمبر 2023
أنور قرقاش: أولوية الإمارات وقف إطلاق نار إنساني والاستجابة للأوضاع في غزة
علوم الدار
أنور قرقاش: أولوية الإمارات وقف إطلاق نار إنساني والاستجابة للأوضاع في غزة
14 نوفمبر 2023
حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير سعود بن محمد
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير سعود بن محمد
اليوم 23:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©