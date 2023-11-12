«المركزي» يعزز جهود التوطين في القطاع المالي

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مصرف الإمارات المركزي في فعاليات الدورة السابعة عشرة من معرض «توظيف» خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، انطلاقاً من الالتزام باستراتيجية التوطين ضمن الأجندة الوطنية للدولة.

ويستعرض المصرف المركزي من خلال هذه المشاركة الفرص الوظيفية المتاحة للباحثين عن العمل في مختلف التخصصات المصرفية والتأمينية واستقطاب الكوادر والكفاءات والخبرات الوطنية، إضافةً إلى تشجيع الخريجين على بدء مسيرتهم المهنية ودعمهم، بما يعزز مستهدفات التوطين في القطاع المصرفي والمالي.

ويعد المعرض منصة مثالية لتسليط الضوء على ثقافة العمل في المصرف المركزي، الذي يوفر بيئة عمل محفزة وجاذبة للكوادر البشرية المواطنة، ويتيح مجالات واسعة لتطوير المهارات الوظيفية والمسارات المهنية للمساهمة في تعزيز مسيرة الاستقرار المالي والنقدي، والارتقاء بالمركز المالي للدولة عالمياً.

كما سيتم التعريف بالدور الرقابي والتنظيمي للمصرف المركزي، وجهوده لتعزيز الوعي والشمول المالي، بالإضافة إلى المبادرات التي ينفذها مجلس الشباب لتعزيز دور الكفاءات الوطنية الشابة في القطاع المالي. وعلى مستوى القطاع المالي، يسعى المصرف المركزي لدعم خططه وبرامجه في مجال التوطين وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية، حيث يستهدف برنامج «إثراء» الذي أطلقه المصرف المركزي لدعم التوطين في القطاع المالي، عبر توظيف وتدريب 9.375 مواطناً ومواطنة بحلول العامين 2027- 2026، للوصول إلى إجمالي نسبة 45% في توطين القطاع المصرفي، ونسبة 30% في توطين القطاعات الأخرى مثل، التأمين والصرافة والتمويل.

وقال إيهاب العامري، رئيس إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي: «نحرص في المصرف المركزي على مشاركتنا السنوية في معرض توظيف، باعتباره منصة للتعرف على المواهب الوطنية الطموحة التي تسعى إلى المساهمة في تشكيل وصياغة القطاع المالي في الدولة. كما نضع رؤية القيادة الرشيدة فيما يخص ملف التوطين ضمن أولوياتنا الاستراتيجية، حيث نتطلّع إلى استقطاب الكوادر الوطنية وجذب الخريجين الشباب لتطوير مهاراتهم وتمكينهم للعمل في القطاع المالي، بالإضافة إلى توظيف أصحاب الخبرة من مختلف المجالات بهدف تطوير الأداء وتحقيق أهداف المصرف المركزي».