«COP28».. جاهزون لاستضافة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

«الإمارات بلد الفرص والتعاون والعمل الإيجابي، ونحن جاهزون لاستضافة أكبر مؤتمر وتجمع دولي، لإيجاد حلول للتحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض».

كلمات قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فور إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ رسمياً، في نوفمبر 2021، استضافة دولة الإمارات، فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر دول «COP28»، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، محدداً سموه الهدف الأهم للمؤتمر، وهو: «إيجاد حلول للتحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض»، هذا الهدف يجعل من الحدث المقرر عقده في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مختلفاً عن دوراته السابقة، عبر التحول من مرحلة الأقوال إلى الأفعال، مستنداً في ذلك إلى خبرة الإمارات العميقة في الدفع نحو إيجاد حلول عملية لأكثر التحديات العالمية إلحاحاً.

وكانت الإمارات حصلت على تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لاستضافة دورة عام 2023 من مؤتمر دول الأطراف، وجاء الإعلان، في ختام فعاليات مكثفة استمرت أسبوعين، وشاركت فيها نحو 200 دولة لاتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حد لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً، ولتوحيد جهود الحد من تداعيات تغير المناخ.

وفور الإعلان، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية: «يسرنا اختيار الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) في عام 2023، خاصة أن هذا الاختيار يتزامن مع استعدادنا للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ونؤكد استمرار التزامنا بدعم جهود المجتمع الدولي الهادفة، لتكثيف التعاون بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ والتحديات التي يتسبب بها».

وأضاف سموه: «إن الأب المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حرص على حماية البيئة، وشكل نهجه حافزاً ومصدر إلهامٍ للتقدم الذي أحرزناه في مجال البيئة وتطوير وتنويع الاقتصاد على مدى الخمسين عاماً الماضية، وسيبقى هذا الإرث منارةً لنا في مساعينا لضمان رفاهية أجيال اليوم والغد». وتابع سموه: «نسعى لأن يكون مؤتمر الأطراف (COP28) ملتقى للحلول، وأنا على يقين بأن دولتنا الفتية والمنفتحة على العالم ستتمكن، من خلال خبرتها العميقة، من الدفع نحو إيجاد حلول عملية لأكثر التحديات العالمية إلحاحاً».

إنقاذ الكوكب

استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 بعد أيام، تأتي بفضل رؤية القيادة الرشيدة، والالتزام بنهج التنمية المستدامة الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانعكاس لتقدير العالم للمساهمات الإيجابية التي قدمتها الدولة في مجال العمل المناخي، وأنها تدرك أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات مناخية طموحة لإنقاذ كوكب الأرض، بدعم من المجتمع الدولي، وعبر خطة طموحة تركز على التقدم الفعلي، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي.