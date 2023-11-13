الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محميات الظفرة.. موطن الكائنات النادرة

المحميات البرية والبحرية في الظفرة تعزز التنوع البيولوجي
14 نوفمبر 2023 02:09

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
سلطان النيادي: صورة الإمارات أجمل ما تم التقاطه من الفضاء
"تراحُم - من أجل غزة" تجسد جهود الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

تمثل منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي أهمية بالغة لصون التنوع البيولوجي وكائناته الطبيعية من نباتات وحيوانات برية والتي أنشأت من أجلها أكبر محميتين بحريتين بالإمارة وهما: مروح للمحيط الحيوي والياسات وبإجمالي مساحة 6511 كيلو متراً مربعاً، بالإضافة لـ 8 محميات برية بإجمالي مساحة 4311   كيلو متراً مربعاً،  مثل محمية الحباري ومحمية قصر السراب ومحمية البدعة ومحمية الرملة.
وتمتد محمية مروح للمحيط الحيوي على مساحة إجمالية تقدر بنحو 4255 كيلومتراً مربعاً، وتعتبر نموذجاً مثالياً للبيئة البحرية والساحلية بالدولة، وهي غنية بتنوعها البيولوجي، الذي تدعمه بيئات بحرية وساحلية وتعتبر موطناً لأكبر ثاني تجمع لأبقار البحر في العالم. انضمت المحمية للشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي – اليونسكو عام 2007
فيما تبلغ مساحة محمية الياسات الحالية 2256 كيلومتراً مربعاً تتميز بأهميتها البيئية، فضلاً عن أهميتها التاريخية والثقافية كما أن جزر المحمية محاطة بالشعاب المرجانية التي تعتبر موطناً مهماً للعديد من الكائنات البحرية.  أما محمية قصر السراب فهي  أحد أهم المحميات التي يتجول فيها المها العربي بحرية، وتقع في منطقة الظفرة بمساحة إجمالية قدرها 304.1 كيلومتر مربع.
وتستضيف محمية الحبارى في منطقة الظفرة  أكبر برامج لإعادة توطين الحبارى في المنطقة، وهي تقع في منطقة بينونة والمناطق المحيطة بمساحة إجمالية قدرها 2492 كيلومتراً مربعاً.
وتمثل محمية يو الدبسا  الوجهة المثلى للنباتات المحلية في الجزء الغربي من أبوظبي وتقع بمنطقة الظفرة بمساحة إجمالية قدرها 212 كيلومتراً مربعاً ، كما تقع محمية بدع هزاع  في منطقة الظفرة بمساحة إجمالية قدرها 77 كيلومتراً مربعاً، وأكثر من 75% من مساحتها عبارة عن غابات. 
وتعتبر محمية برقا الصقور  منطقة مهمة لتكاثر الحبارى وتقع في منطقة الظفرة بمساحة إجمالية قدرها 79 كيلومتراً مربعاً.
وإمارة أبوظبي رائدة على المستويين الاتحادي والإقليمي في مجال إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية، باعتبارها أداةً فعّالة لحماية التنوُّع البيولوجي، حيث تضم الإمارة 14 محمية برية، تمثل 17% من مساحة أراضي الإمارة، وست محميات بحرية تمثل 14% من إجمالي مساحة البيئة البحرية في الإمارة، وجميعها تشكِّل شبكة زايد للمحميات الطبيعية.

شبكة زايد
تعكس شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي، اهتمام الإمارات بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقدير جهوده التي حققها في سبيل حماية البيئة والتنوع البيولوجي في الدولة، وفي مناطق أخرى حول العالم، فضلاً عن إسهاماته التي حظيت بالإشادة على نطاق واسع في مجال المحافظة على الحياة البرية والتراث الطبيعي.

20 محمية 
تضم الشبكة التي تتكون من 20 محمية طبيعية بيئة متكاملة وشاملة عدداً من أفضل وأهم الموائل البرية والبحرية في الإمارة، وتمثل حجر الزاوية لحماية التنوع البيولوجي وجهود حماية النظم البيئية والتراث الطبيعي والثقافي.

الظفرة
الإمارات
المحميات الطبيعية
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً
اليوم 17:55
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 17:33
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
اليوم 17:24
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
الرياضة
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©