محميات الظفرة.. موطن الكائنات النادرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تمثل منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي أهمية بالغة لصون التنوع البيولوجي وكائناته الطبيعية من نباتات وحيوانات برية والتي أنشأت من أجلها أكبر محميتين بحريتين بالإمارة وهما: مروح للمحيط الحيوي والياسات وبإجمالي مساحة 6511 كيلو متراً مربعاً، بالإضافة لـ 8 محميات برية بإجمالي مساحة 4311 كيلو متراً مربعاً، مثل محمية الحباري ومحمية قصر السراب ومحمية البدعة ومحمية الرملة.

وتمتد محمية مروح للمحيط الحيوي على مساحة إجمالية تقدر بنحو 4255 كيلومتراً مربعاً، وتعتبر نموذجاً مثالياً للبيئة البحرية والساحلية بالدولة، وهي غنية بتنوعها البيولوجي، الذي تدعمه بيئات بحرية وساحلية وتعتبر موطناً لأكبر ثاني تجمع لأبقار البحر في العالم. انضمت المحمية للشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي – اليونسكو عام 2007

فيما تبلغ مساحة محمية الياسات الحالية 2256 كيلومتراً مربعاً تتميز بأهميتها البيئية، فضلاً عن أهميتها التاريخية والثقافية كما أن جزر المحمية محاطة بالشعاب المرجانية التي تعتبر موطناً مهماً للعديد من الكائنات البحرية. أما محمية قصر السراب فهي أحد أهم المحميات التي يتجول فيها المها العربي بحرية، وتقع في منطقة الظفرة بمساحة إجمالية قدرها 304.1 كيلومتر مربع.

وتستضيف محمية الحبارى في منطقة الظفرة أكبر برامج لإعادة توطين الحبارى في المنطقة، وهي تقع في منطقة بينونة والمناطق المحيطة بمساحة إجمالية قدرها 2492 كيلومتراً مربعاً.

وتمثل محمية يو الدبسا الوجهة المثلى للنباتات المحلية في الجزء الغربي من أبوظبي وتقع بمنطقة الظفرة بمساحة إجمالية قدرها 212 كيلومتراً مربعاً ، كما تقع محمية بدع هزاع في منطقة الظفرة بمساحة إجمالية قدرها 77 كيلومتراً مربعاً، وأكثر من 75% من مساحتها عبارة عن غابات.

وتعتبر محمية برقا الصقور منطقة مهمة لتكاثر الحبارى وتقع في منطقة الظفرة بمساحة إجمالية قدرها 79 كيلومتراً مربعاً.

وإمارة أبوظبي رائدة على المستويين الاتحادي والإقليمي في مجال إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية، باعتبارها أداةً فعّالة لحماية التنوُّع البيولوجي، حيث تضم الإمارة 14 محمية برية، تمثل 17% من مساحة أراضي الإمارة، وست محميات بحرية تمثل 14% من إجمالي مساحة البيئة البحرية في الإمارة، وجميعها تشكِّل شبكة زايد للمحميات الطبيعية.



شبكة زايد

تعكس شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي، اهتمام الإمارات بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقدير جهوده التي حققها في سبيل حماية البيئة والتنوع البيولوجي في الدولة، وفي مناطق أخرى حول العالم، فضلاً عن إسهاماته التي حظيت بالإشادة على نطاق واسع في مجال المحافظة على الحياة البرية والتراث الطبيعي.



20 محمية

تضم الشبكة التي تتكون من 20 محمية طبيعية بيئة متكاملة وشاملة عدداً من أفضل وأهم الموائل البرية والبحرية في الإمارة، وتمثل حجر الزاوية لحماية التنوع البيولوجي وجهود حماية النظم البيئية والتراث الطبيعي والثقافي.