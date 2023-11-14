جوتيريش يدعو لأن يكون مؤتمر «كوب 28» المكان المناسب لسد فجوة طموح المناخ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لأن يكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والذي سيباشر أعماله في غضون أسبوعين في دبي.. المكان المناسب لسد فجوة طموح المناخ بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمين العام اليوم الثلاثاء، معلناً عن إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ صباح اليوم في بون بألمانيا، تقريرها التجميعي عن المساهمات المحددة وطنياً للبلدان.

وذكر أنه وبموجب الخطط الوطنية الحالية، من المقرر أن تزيد انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 9% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010، مذكراً بأن العالم يبرهن على أن الانبعاثات يجب أن تنخفض بنسبة 45 % بحلول نهاية هذا العقد مقارنة بمستويات عام 2010 لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة.

وقال «لقد حان الوقت لنشوء أعظم طموح مناخي في كل بلد ومدينة وقطاع».