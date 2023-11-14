الأربعاء 15 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جوتيريش يدعو لأن يكون مؤتمر «كوب 28» المكان المناسب لسد فجوة طموح المناخ

جوتيريش يدعو لأن يكون مؤتمر «كوب 28» المكان المناسب لسد فجوة طموح المناخ
15 نوفمبر 2023 00:55

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لأن يكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والذي سيباشر أعماله في غضون أسبوعين في دبي.. المكان المناسب لسد فجوة طموح المناخ بشكل عاجل.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمين العام اليوم الثلاثاء، معلناً عن إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ صباح اليوم في بون بألمانيا، تقريرها التجميعي عن المساهمات المحددة وطنياً للبلدان.
وذكر أنه وبموجب الخطط الوطنية الحالية، من المقرر أن تزيد انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 9% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010، مذكراً بأن العالم يبرهن على أن الانبعاثات يجب أن تنخفض بنسبة 45 % بحلول نهاية هذا العقد مقارنة بمستويات عام 2010 لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة.
وقال «لقد حان الوقت لنشوء أعظم طموح مناخي في كل بلد ومدينة وقطاع».

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة
المصدر: وام
كوب 28
جوتيريش
دبي
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
محمد بن راشد خلال اللقاء بحضور حمدان بن محمد وفي الصورة هشام القاسم وكبار الحضور
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
اليوم 01:06
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
علوم الدار
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
اليوم 01:06
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
علوم الدار
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
اليوم 01:06
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
علوم الدار
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©