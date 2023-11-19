شرطة أبوظبي: توعية.. وتدابير وقائية.. لحماية الأبناء من المخاطر

ترفع شرطة أبوظبي شعارها «أبوظبي أمن وسلامة» في احتفالاتها السنوية باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، مؤكدة اهتمامها بتعزيز التوعية والتدابير الوقائية لحماية الأطفال من المخاطر بما يعزز أمنهم وسلامتهم في المجتمع.

وتمد أياديها بالعناية والرعاية والحماية لتوفير كل السبل التي تسهم في تنمية مهارات الأطفال وقدراتهم وحمايتهم من المخاطر، وتوفير الحضن الدافئ لهم لينمو الأبناء في بيئة تتوفر بها مقومات الأمن والسلامة وتعزز من تطوير قدراته ومهاراته لمستقبل واعد ومشرق في مسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها الإمارات في المجالات كافة.

وتواصل جهودها الحثيثة في حماية الطفل والاهتمام به ووقايته من جميع أنواع الإساءة واتخاذ الإجراءات العملية في بناء القدرات والشراكات داخلياً وخارجياً، ونشر الوعي بشكل مستمر، بما يضمن تحسين وتطوير الممارسات والإجراءات لدى جميع المعنيين بحماية الطفل وضمان حقوقه.

وتؤكد أن حماية الطفل مسؤولية الجميع، فهو النواة الأهم لتكوين مجتمع سليم ومعافى باتباع أساليب التربية الصحيحة وتنمية المهارات وتقويم السلوكيات وتعزيز حب العلم والمعرفة وغرس مفهوم الالتزام بالقوانين والأنظمة الأمنية في نفوس النشء وحمايتهم من المخاطر.

مسلسل «درب السلامة» تثقيف مروري إبداعي للأطفال

بثت شرطة أبوظبي مسلسل «درب السلامة» في نحو 26 حلقة متضمناً حلقات توعية بالسلامة المرورية للأطفال وطلبة المدارس، وذلك بهدف نشر الثقافة المرورية لفئة الأطفال باستخدام الرسوم المتحركة التشويقية خلال شهر رمضان المبارك 1444- 2023م في منصات التواصل الاجتماعي بصورة تجذب الأطفال وتلفت انتباههم بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وتعريفهم بمختلف الرسائل التي تتبناها مديرية المرور والدوريات لتعزيز السلامة وترسيخها في المجتمع.

«مسلسل درب السلامة»، نفذته إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بالتنسيق والتعاون مع والجهات المختصة، ويتضمن مجموعة من أبطال شخصيات عائلة سالم المصورة والتي صممها منتسبي شرطة أبوظبي لتقدم رسائل تثقيفية وبصورة ابداعية لغرس الوعي في نفوس الأطفال وتشجيعهم على التعاون مع الشرطة وتطبيق قواعد وأنظمة المرور، وتثقيفهم بمختلف الموضوعات الأمنية.

عائلة سالم

تضم شخصيات «عائلة سالم» التي ظهرت في المسلسل الأب سالم الحريص على غرس حب الوطن والالتزام بالقوانين والأخلاق الحميدة في نفوس أسرته، فضلاً عن الأبناء مبارك وروضة، إلى جانب شخصية الضابط «صقر»، الذي يقدم النصائح المفيدة لخدمة الجمهور وسلامتهم وأمنهم.

«أبناؤنا أمانة» زيارات ميدانية للمدارس.. وورش للتوعية المرورية

تنفذ مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي زيارات ميدانية توعوية للمدارس بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ضمن حملة وزارة الداخلية تحت شعار «أبناؤنا أمانة» تعزيزاً لسلامة الأبناء من طلبة المدارس، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة وبرامج التوعية المرورية المكثفة.

وتتضمن الزيارات عقد محاضرات حول الطريقة الآمنة للصعود والنزول من الحافلة المدرسية، والعبور الآمن من الأماكن المخصصة، وعقد ورش توعوية بما يعزز سلامتهم المرورية، وتوزيع الهدايا التحفيزية على الطلبة والطالبات، إلى جانب تعريفهم بأهداف دورية الأطفال وتنظيم مسابقات وألعاب مرورية هادفة، وعرض أفلام توعوية رقمية للطلاب وإقامة مرسم للأطفال وورش تثقيفية.

وتهدف خطة المديرية إلى تعزيز مسؤولية جميع أطراف منظومة السلامة على الطرق ونشر ثقافة الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، من منطلق أهمية تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز وعي أولياء الأمور والمعنيين بسلامة الطلاب، بما يعزز حمايتهم من الحوادث المرورية، ومخاطر الطريق.

«الشرطة المجتمعية».. أنشطة مكثفة لتطوير المهارات البدنية والفكرية

تنظم إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي فعاليات عديدة موجهة للطفل، ومن بينها أنشطة بالتعاون مع مدينة الطفل «كيدزانيا» في مركز ياس مول التجاري بأبوظبي، بمختلف المناسبات المختلفة مثل حملة صيف بأمان، ويوم الطفل الإماراتي ويوم الطفل العالمي وغيرها.

وتركز على توعية أبناء منتسبي شرطة أبوظبي وزوار مدينة الطفل «كيدزانيا» بكيفية استثمار أوقات الفراغ بما ينمي قدراتهم ويطور مهاراتهم البدنية والفكرية، من خلال زيارة مدينة الألعاب الترفيهية التي تتضمن عدة مناطق تعليمية تُعنى بإكساب الأطفال المهارات الحياتية.

وتطبق شرطة أبوظبي جهودها الرامية لاستدامة الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، من خلال البرامج والفعاليات، وتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي للنشء وتثقيفهم بأفضل الطرق لشغل أوقات فراغهم، خصوصاً في فترة الإجازة الصيفية، وتعريفهم بمهام وواجبات الإدارات الشرطية المختلفة ودورها في حفظ الأمن والأمان والاستقرار، بالتعاون مع الشركاء، وبمشاركة عدد من مديريات وإدارات شرطة أبوظبي. وتستهدف الفعاليات زوار مدينة الطفل «كيدزانيا» بمختلف مراحلهم العمرية، ضمن جهود «الشرطة المجتمعية» في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم وإكسابهم المهارات وخصوصاً مهارات الأمن والسلامة للتعامل مع المواقف الخطرة، وتفعيل دور الشركاء، حيث تشمل تنظيم العديد من الأنشطة التي تسهم في زيادة الوعي الإيجابي لدى الطلبة والأطفال. وتتضمن الفعاليات محاضرات توعوية للأطفال عن كيفية الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ، والتوعية بالحفاظ على السلامة أثناء التواجد في المنزل، وتعريفهم بمخاطر اللعب بالكهرباء وأدوات المطبخ، واشتراطات السلامة في المسابح، وتحذيرهم من استخدام الدراجات الكهربائية «سكوتر» في الطرقات العامة، واقتصار استخدامه في الأماكن المخصصة الآمنة مع الحرص على ارتداء معدات الحماية الشخصية، كما تشمل توزيع كتيبات توعوية وتنظيم مسابقات متنوعة، وتشهد تلك الفعاليات إقبالاً كبيراً من الأطفال زوار المدينة ويتفاعلون تفاعلاً الإيجابي مع النصائح والإرشادات.

تعزيز وعي الأسرة بحماية الأبناء من مخاطر الجرائم الإلكترونية

تكثف القيادة العامة لشرطة أبوظبي جهودها لتثقيف وتوعية أفراد المجتمع وخصوصاً الأسرة بأهمية حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية، وتحذر من أبرز المخاطر مثل: حالات التنمر والتهديد والتحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية، واستغلال الشبكات الإجرامية لهم في ترويج المخدرات عبر إرسال الرسائل العشوائية في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحوي صوراً ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدرات. كما تنبه إلى خطورة الاشتراك أو شراء الألعاب الإلكترونية عبر مواقع الإنترنت من دون الحرص على اتخاذ إجراءات تضمن عدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والالتزام بالشراء من المواقع الإلكترونية الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة. وتحث أولياء الأمور للتأكد من استخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكون الأطفال عرضة للاحتيال والقرصنة، ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية، وعدم التعامل مع الروابط المغرية والمتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات نصب، من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

وتحث دائماً المجتمع على اليقظة في التعامل مع مواقع تلك الألعاب الإلكترونية التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقون، والتي قد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب.

وتوضح أن خدمة أمان هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات (الأمنية والمجتمعية والمرورية) وتعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.