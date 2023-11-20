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أبوظبي تطلق حملة "التخفيضات الكبرى" 24 الجاري

أبوظبي
20 نوفمبر 2023 11:51

تنطلق في إمارة أبوظبي يوم الجمعة المقبل الموافق 24 نوفمبر، حملة التخفيضات الكبرى "الجمعة البيضاء" بمشاركة أكثر من 23 مركز تسوق.

وتعزز حملة التخفيضات الكبرى، التي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، النشاط التجاري في الإمارة حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر المشاركة تخفيضات تصل إلى أكثر من 70% على المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وتشمل حملة "التخفيضات الكبرى" 4399 منفذاً للبيع بالتجزئة في المراكز التجارية في العين والظفرة وأبوظبي، تقدم خصومات وعروضا متنوعة، ما يسهم في تحفيز قطاع البيع بالتجزئة ودعم منافذ البيع في تسويق البضائع والمنتجات، مع إتاحة الفرصة للمتسوقين لشراء منتجاتهم المفضلة من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بتخفيضات كبيرة.

وتعد "الجمعة البيضاء" حدثا مهما يسعى إلى نشر أجواء الفرح والبهجة لدى سكان أبوظبي وزوارها حيث تتضمن الحملة العديد من العروض والسحوبات للفوز بجوائز قيمة.

ويأتي إطلاق الحملة، بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي والجهات المعنية الأخرى، ضمن مبادراتها لتنشيط الأسواق مع الحرص على المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وجودة السلع والخدمات المقدمة.

 

المصدر: وام
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