الطقس  المتوقع غداً مغبر وغائم جزئياً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا ومضطربا خاصة غرباً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:31 والمد الثاني عند الساعة 17:58 والجزر الأول عند الساعة 12:17 والجزرالثاني عند الساعة 01:51.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثاني عند الساعة 04:48 والجزر الأول عند الساعة 10:29 والجزر الثاني عند الساعة 21:51.