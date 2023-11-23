انطلاق معرض تنمية الطفولة المبكرة في حديقة أم الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «تعلم باللعب.. تطور بالتعلم» انطلقت أمس في العاصمة أبوظبي، فعاليات «معرض أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة» في حديقة أم الإمارات، والذي يستمر حتى يوم غدٍ السبت الموافق 25 من الشهر الجاري في حديقة أم الإمارات من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، ويهدف إلى تزويد الوالدين ومقدمي الرعاية بالخبرات والمهارات والموارد اللازمة لتنمية قدرات الأطفال وإبراز مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل المدن الجاذبة للاستثمار في مجالات تنمية الطفولة المبكرة ومزودي خدمات وأنشطة خارج المدرسة.

ويتضمن المعرض، الأكبر من نوعه في الدولة مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب والفعاليات المميزة والمبتكرة بما فيها أكثر من 40 ورشة و21 عرضاً مسرحياً و10 جلسات حوارية تناقش العديد من الموضوعات التي تعنى بالصحة والتغذية، وحماية الطفل، والرعاية والتعليم المبكرين، والدعم الأسري، لجميع الأطفال بمن في ذلك أصحاب الهمم، كما تخلل اليوم الأول زيارة عدد من المدارس الحكومية والخاصة للمعرض بهدف إطلاع الطلبة على فعاليات المعرض المميزة.

وقالت سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «سعيدون بالتفاعل الكبير الذي شهده المعرض في يومه الأول، وحريصون على ضمان التفاعل والتعاون الإيجابي بين جميع الشركاء بما يسهم في دعم تنمية الطفولة المبكرة ويمكّن الآباء ومقدمي الرعاية من الحصول على الأدوات والمهارات اللازمة لتعزيز دورهم في تنمية مهارات وقدرات الأطفال وذلك عبر المشاركة في العديد من الأنشطة الممتعة والتعليمية والتفاعلية التي يتضمنها المعرض، والتعرف كذلك على أبرز مقدمي البرامج والخدمات والأنشطة التعليمية والترفيهية اللاصفية، واكتشاف الفرص الكبيرة التي توفرها إمارة أبوظبي في هذا المجال».

وقالت الدكتورة بشرى الملّا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية: «يسعدنا أن نتعاون يداً بيد مع شركائنا في القطاع الاجتماعي، إدراكاً لأهمية تظافر الجهود في تحقيق أهداف القطاع، وتشكل مشاركتنا اليوم في معرض تنمية الطفولة المبكرة خطوة مهمة، إذ يوفر لنا منصة تضمن لنا التواصل بفعالية وبشكل مباشر مع الأسر وأطفالهم وجميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي المتنوع، وتعريفهم بدور الهيئة، كما نسعى من خلال مشاركتنا إلى تأكيد التزام الهيئة بتلبية الاحتياجات الخاصة لكل فرد من أفراد المجتمع، من خلال توفير بيئة داعمة لتنمية قدرات كل طفل وكل أسرة. ويؤكد هذا المعرض الهادف مساعينا المشتركة المكرسة للارتقاء بجودة حياة الأسر، وتطلعاتنا لإحداث تغيير إيجابي الأثر في جميع أنحاء إمارة أبوظبي».

وقالت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع: «تشرفنا بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في إطلاق معرض أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة الذي تضمن العديد من الأنشطة الملهمة والتي تحتفي بالطفولة وتتيح فرصة دعم التلاحم الاجتماعي وتوطيد العلاقات بين الأطفال وأسرهم. يلعب هذا المعرض دوراً محورياً في تعزيز التنشئة الاجتماعية المثلى للأطفال بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة ودعم نمو الطفل من شتى الجوانب العقلية والجسدية، وبالتالي يساهم بقوة في تحقيق أهداف القطاع الاجتماعي بأبوظبي».

من جهتها ثمنت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، جهود هيئة الطفولة المبكرة في تنظيم المعرض الذي يتضمن العديد من الورش والجلسات الحوارية المتنوعة التي تناقش العديد من الموضوعات المهمة التي تساعد على الاطلاع على الخبرات المتنوعة التي تُعنى بالمجالات ذات العلاقة بالأطفال وأولياء الأمور.

وأكدت حرص دائرة تنمية المجتمع على التعاون والشراكة مع الجهات من القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي عبر وضع السياسات وإعداد البرامج التي تركز على الطفل والأسرة، كون الوالدين هما أساس التنشئة وغرس القيم.

من جانبها، قالت الدكتورة بشاير المطروشي، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب لدى دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «تنسجم أهداف معرض تنمية الطفولة المبكرة مع أهدافنا في توفير فرص التعليم المبكر النوعية لجميع الطلبة، حيث يشكل حصول الطلبة على التعليم في السنوات الأولى من أعمارهم حجر الأساس لنجاح مسيرتهم الأكاديمية والمهنية والاجتماعية مستقبلاً. وتشكّل منصة المعرض بما تضمه من أجنحة متنوعة فرصةً مهمةً لتعريف الأطفال في أبوظبي بالثقافة المحلية، مع منحهم تجربة عملية يعيشون فيها تفاصيل مهمة ترتبط بشكلٍ جذري بهويتنا الوطنية».

وحول أهمية المعرض، قالت السيدة رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي في شركة سنيار القابضة، المتحدثة الرسمية باسم حديقة أم الإمارات: «يمثل معرض أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة جوهر روح حديقة أم الإمارات، حيث نكرس جهودنا لتعزيز النمو الشامل للأطفال من خلال دمج اللعب والتعليم بسلاسة، ونسعى للمساهمة بشكل كبير في التنمية الشاملة للجيل القادم».



أنشطة متنوعة

ومن أبرز الأنشطة العلمية التي يقدمها المعرض لزواره، متحف العلوم التفاعلي الذي يتيح للأطفال استكشاف المفاهيم العلمية من خلال العروض التفاعلية والأنشطة التعليمية الجذابة.

كما يتضمن المعرض عدداً من الأنشطة اللغوية والفنية والثقافية التي تشمل محطات الأعمال اليدوية، وورشة للتعريف بالتراث الإماراتي.



محطات

من أهم المحطات التي يتضمنها المعرض محطات الأنشطة المبتكرة للأطفال أصحاب الهمم، والتي تشمل محطة الإبداع بالتلوين وكذلك محطة الأشغال اليدوية، بمساعدة ودعم مختصين يساعدونهم على ذلك، ومحطات تعزيز التواصل مع الوالدين التي تتيح المساحة الخاصة لكل طفل مع والديه أو أحد أفراد الأسرة لتمضية أوقات مميزة سوياً عبر القيام بأنشطة متنوعة مثل الاسترخاء وقراءة القصص، والعديد غيرها من الأنشطة التفاعلية.

يذكر أن المعرض يضم أكثر من 50 جناحاً بمشاركة كل من هيئة الرعاية الأسرية، والأرشيف والمكتبة الوطنية، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ودائرة الصحة، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية -إيواء، ومؤسسة التنمية الأسرية، ودائرة الثقافة والسياحة، وموانئ أبوظبي، واللوفر- أبوظبي، وشبكة أبوظبي للإعلام، بالإضافة إلى 42 مزود خدمة.