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محمد بن راشد يعلن عن أول الفائزين في جائزة "نوابغ العرب"

محمد بن راشد يعلن عن أول الفائزين في جائزة "نوابغ العرب"
25 نوفمبر 2023 15:21

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم السبت، عن أول الفائزين في جائزة "نوابغ العرب".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أطلقنا قبل عام مبادرة "نوابغ العرب".. بهدف تكريم العلماء العرب.. والاحتفاء بالعقول العربية.. وتحفيز المبدعين العرب.. في قطاعات كالطب والهندسة والاقتصاد والأدب والفنون وغيرها.. فكما يحتفي العالم بالعلماء في جائزة نوبل نحتفي بالعلماء العرب في هذه الجائزة.. لتكون نوبل العرب».

وأضاف سموه: «واليوم نعلن أول الفائزين في جائزة "نوابغ العرب" في مجال الطب وهو الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية رئيس قسم جراحة القلب للأطفال والبالغين بمستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة.. والذي تخصص في الجراحة القلبية للأطفال والكبار واستحدث ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية عبر 10 آلاف عملية قلب أجراها».

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واختتم سموه: «كل التوفيق للدكتور هاني نجم ولجميع الأطباء العرب المتميزين الذين يسهمون في تطوير المعرفة الطبية.. ويسهمون في تخفيف آلام البشر.. ويبتكرون ويبدعون ويمهدون طرقاً جديدة لمن يأتي بعدهم».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نوابغ العرب
الإمارات
محمد بن راشد
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