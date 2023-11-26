حمدان بن محمد بن زايد: الفورمولا- 1 ترسخ مكانة أبوظبي العالمية

مصطفى الديب ووام (أبوظبي)

توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد، ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بُل، بلقب سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في نسختها الـ15 التي أقيمت في أبوظبي، وأشاد سموّه بجهود المنظِّمين والشركاء الاستراتيجيين ودورهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، مؤكداً أهمية السباق في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للفعاليات الرياضية والسياحية والترفيهية.

حضر حفل التتويج كل من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومحمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

وشهدت الجولة الختامية لجائزة الفورمولا -1 منافسة بين 20 سائقاً يمثلون 10 فرق، واستقطبت عشاق سباقات السيارات من مختلف دول العالم، لمشاهدة السباق الذي أقيم على حلبة مرسى ياس، والتي ستواصل استضافة السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا-1 لغاية 2030.

وانتظرت الألعاب النارية البطل عند خط النهاية على مضمار ياس في مشهد هو الأروع والأجمل منذ انطلاقة الموسم.

ووصل فيرستابن إلى خط النهاية، متفوقاً على جميع منافسيه، وحل شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثاني، أما المركز الثالث كان من نصيب جورج راسيل سائق مرسيدس، فيما حل رابعاً سيرجيو بيريز سائق ريد بل، وفي المركز الخامس جاء لاندو نووريس سائق ماكلارين.

ونجح ماكس فيرستابن في تحقيق رقم قياسي جديد، بتتويجه بلقب 19 جولة في موسم واحد، ولم يصل أي سائق في تاريخ البطولة إلى هذا الرقم من التتويجات في موسم واحد منذ بداية البطولة، وحتى هذه النسخة. وعلى صعيد ترتيب بطولة العالم، رفع فيرستابن رصيده إلى «575 نقطة» في رقم قياسي جديد لمجموع النقاط، وحل ثانياً زميله بفريق ريد بل بيريز الذي جمع 285 نقطة، وحل ثالثاً لويس هاميلتون برصيد 234 نقطة، فيما حسم فيرناندو ألونسو المركز الرابع، بالتساوي مع لوكلير برصيد 206 نقاط. وعلى صعيد بطولة الصانعين، حسم ريد بل اللقب فيما نجح مرسيدس حصد مركز الوصافة، بعد صراع مع فيراري الذي حل ثالثاً.

وبالعودة إلى سباق الجولة الأخيرة، شهدت اللفة الأولى من السباق إثارة بالغة، بعد أن حاول شارل لوكلير سائق فيراري تجاوز فيرستابن، إلا أن الأخير أغلق عليه الطريق، وحافظ على مركزه في الصدارة، ولم يتوقف لولكيلر عن محاولاته، لكن جميعها باءت بالفشل، بسبب قدرة بطل العالم على قيادة السباق بسرعة فائقة، فضلاً عن نجاح إدارة الفريق في استراتيجية التعامل مع السباق بشكل عام، والتي مكنت فيرستابن من التألق والثبات في الصدارة منذ البداية وإلى النهاية.

نتائج جائزة أبوظبي

1- ماكس فيرستابن «هولندا- ريد بول» 1 . 27:02.624 ساعة

2 - شارل لوكلير «موناكو- فيراري» بفارق 17.993 ثانية

3 - جورج راسل «بريطانيا - مرسيدس» بفارق 20.328 ثانية

4 - سيرخيو بيريس «المكسيك - ريد بول» بفارق 21.453 ثانية

5 - لاندو نوريس «بريطانيا - ماكلارين» بفارق 24.284 ثانية

6 - أوسكار بياستري «أستراليا - ماكلارين» بفارق 31.487 ثانية

7 - فرناندو ألونسو «إسبانيا - أستون مارتن» بفارق 39.512 ثانية

8 - يوكي تسونودا «اليابان - ألفاتاوري» بفارق 43.088 ثانية

9 - لويس هاميلتون «بريطانيا - مرسيدس» بفارق 44.424 ثانية

10 - لانس سترول «كندا - أستون مارتن» بفارق 55.632 ثانية

11 - دانيال ريكياردو «أستراليا - ألفاتاوري» بفارق 56.229 ثانية

12 - إستيبان أوكون «فرنسا - ألبين» بفارق 1:06.373 دقيقة

13 - بيار جاسلي «فرنسا - ألبين» بفارق 1:10.360 دقيقة

14 - ألكسندر ألبون «تايلاند - وليامس» بفارق 1:13.184 دقيقة

15 - نيكو هولكنبرج «ألمانيا - هاس» بفارق 1:23.696 دقيقة

16 - لوجان سارجنت «الولايات المتحدة - وليامس» بفارق 1:27.791 دقيقة

17 - دجو جوانيو «الصين- ألفا روميو-فيراري» بفارق 1:29.422 دقيقة

18 - كارلوس ساينس «إسبانيا - فيراري» بفارق 1 لفة

19 - فالتيري بوتاس «فنلندا - ألفا روميو-فيراري» بفارق 1 لفة

20 - كيفن ماجنوسن «الدنمارك - هاس» بفارق 1 لفة

ترتيب بطولة العالم

السائقون

1- ماكس فيرستابن «هولندا»: 575 نقطة

2 - سيرخيو بيريس «المكسيك»: 285

3 - لويس هاميلتون «بريطانيا»: 234

4 - فرناندو ألونسو «إسبانيا»: 206

5 - شارل لوكلير «موناكو»: 206

6 - لاندو نوريس «بريطانيا»: 205

7 - كارلوس ساينس «إسبانيا»: 200

8 - جورج راسل «بريطانيا»: 175

9 - أوسكار بياستري «أستراليا»: 97

10- لانس سترول «كندا»: 74

11- بيار جاسلي «فرنسا»: 62

12 - إستيبان أوكون «فرنسا»: 58

13- ألكسندر ألبون «تايلاند»: 27

14- يوكي تسونودا «اليابان»: 17

15- فالتيري بوتاس «فنلندا»

16- نيكو هولكنبرج «ألمانيا»

17- دانيال ريكياردو «أستراليا»

18- دجو جوانيو «الصين»

19- كيفن ماجنوسن «الدنمارك»

20 - ليام لوسون «نيوزيلندا»

21 - لوجان سارجنت «الولايات المتحدة»

الصانعون

1- ريد بول: 860 نقطة

2 - مرسيدس: 409

3 - فيراري: 406

4 - ماكلارين: 302

5 - أستون مارتن: 280

6 - ألبين: 120

7- وليامس: 28

8 - ألفاتاوري: 25

9 - ألفا روميو- فيراري: 16

10- هاس: 12