الأربعاء 29 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قطار «الطاقة النظيفة» ماضٍ من دون توقف

قطار «الطاقة النظيفة» ماضٍ من دون توقف
29 نوفمبر 2023 00:57

حسونة الطيب (أبوظبي)
«من المؤكد أن تقدّم الطاقة النظيفة ماضٍ من دون توقف، سواء بدعم قطاع النفط والغاز، أو من دونه. لكن لا شك في أن الرحلة نحو تحقيق صفر من الانبعاثات، محفوفة بتكاليف ضخمة وصعوبات جمة، يصعب تجاوزها بمعزل عن القطاع». 
هذه العبارات قالها دكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، تعليقاً على  تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة، يشير إلى أنه ينبغي على قطاع النفط والغاز، خفض الانبعاثات الكربونية، بنسبة لا تقل عن 60% بحلول عام 2030، للمحافظة على حرارة كوكب الأرض عند 1.5 درجة مئوية، فضلاً عن المزيد من الخفض بنسبة قدرها 75% للوصول إلى هدف صفر من الانبعاثات بحلول العام 2050.
ويعكف منظمو مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة كوب 28، الذي ينعقد في مدينة دبي نهاية الشهر الجاري، على تحديد الدور الذي يترتب على قطاع النفط والغاز لعبه، وصولاً لمتطلبات اتفاقية باريس. وينبغي على قطاع الوقود الأحفوري، اتخاذ قرارات حاسمة وفورية، خاصة أن للخيارات التي يحددها، آثار تستمر لعقود طويلة قادمة. كما يترتب على المنتجين فيما يتعلق بمستقبل الوقود الأحفوري، تحديد الدور الذي يلعبونه في النظام العالمي للطاقة.

أخبار ذات صلة
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
رئاسة "COP28" تطلق تطبيقاً رسمياً لتعزيز تجربة زوار المؤتمر الدولي
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة،«على منتجي النفط والغاز، اتخاذ قرارات حاسمة، فيما يتعلق بموقفهم تجاه قطاع الطاقة، وعلى القطاع الالتزام الحقيقي بمساعدة العالم للإيفاء باحتياجات الطاقة وأهداف المناخ، ما يعني عدم التعلق بوهم أن احتجاز كميات ضخمة من الكربون هي الحل».
ومن المتوقع، استحواذ شركات النفط والغاز، على حصة كبيرة في اقتصاد الطاقة النظيفة، في الوقت ذاته الذي تساعد فيه العالم على تفادي أسوأ المخاطر الناجمة عن التغير المناخي. 
وفقاً للتقرير، فإن قطاع النفط والغاز، في حاجة إلى ضعف الاستثمارات السنوية البالغة 800 مليار دولار، بُغية تحقيق أهداف اتفاقية باريس بحلول العام 2030. وفي حال السعي لتحقيق ذلك، لدى القطاع العديد من الفرص المُتاحة للاستثمار في تقنيات التحول للطاقة النظيفة. لكن لا يزال على المنتجين، ضخ 50% من رؤوس أموالهم في مشاريع الطاقة النظيفة بحلول العام 2030، بحسب ذي إندبندنت.

الطاقة النظيفة
كوب 28
COP28
الاستدامة
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
النفط
الانبعاثات الكربونية
آخر الأخبار
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا
علوم الدار
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا
اليوم 09:47
حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
علوم الدار
حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
اليوم 21:43
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
علوم الدار
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
اليوم 21:25
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
اليوم 21:17
حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
علوم الدار
حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
اليوم 21:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©