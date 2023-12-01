السبت 2 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أنور قرقاش: كلمة رئيس الدولة في افتتاح الكوب 28 دعوة للعمل الجاد للتصدي للتغير المناخي

أنور قرقاش: كلمة رئيس الدولة في افتتاح الكوب 28 دعوة للعمل الجاد للتصدي للتغير المناخي
1 ديسمبر 2023 13:00

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في افتتاح الكوب 28 دعوة للعمل الجاد للتصدي للتغير المناخي.

أخبار ذات صلة
مباشر.. تغطية خاصة للقمة العالمية للعمل المناخي وفعاليات اليوم الثالث من COP28
بقيادة رئيس الدولة.. الإمارات تواصل مسيرة الاتحاد و«الاستدامة»

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في افتتاح الكوب 28 دعوة للعمل الجاد للتصدي للتغير المناخي، استعرض سموه جهود والتزام الإمارات وأعلن عن صندوق 30 مليار دولار للمساهمة في حماية كوكب الأرض نشهد مجدداً القيادة والهمة والعزيمة الإماراتية في هذا التحدي الوجودي».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كوب 28
أنور قرقاش
محمد بن زايد
آخر الأخبار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
علوم الدار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
اليوم 10:11
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
الرياضة
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
اليوم 10:11
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
الرياضة
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
اليوم 09:25
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
الرياضة
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
اليوم 09:20
كلوب يطالب مهاجميه بـ «تقاسم العبء»!
الرياضة
كلوب يطالب مهاجميه بـ «تقاسم العبء»!
اليوم 09:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©