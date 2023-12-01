أنور قرقاش: كلمة رئيس الدولة في افتتاح الكوب 28 دعوة للعمل الجاد للتصدي للتغير المناخي

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في افتتاح الكوب 28 دعوة للعمل الجاد للتصدي للتغير المناخي.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في افتتاح الكوب 28 دعوة للعمل الجاد للتصدي للتغير المناخي، استعرض سموه جهود والتزام الإمارات وأعلن عن صندوق 30 مليار دولار للمساهمة في حماية كوكب الأرض نشهد مجدداً القيادة والهمة والعزيمة الإماراتية في هذا التحدي الوجودي».