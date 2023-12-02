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عمار المعلا: يوم مجيد

عمار المعلا: يوم مجيد
3 ديسمبر 2023 03:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، غير المقيم لدى تونس والمغرب والأردن، أن الثاني من ديسمبر يوم إماراتي مجيد، توحدت فيه القلوب والعقول، واتحدت الإرادة في حب الوطن والاتحاد الشامخ تحت راية التقدم والازدهار لخير شعب الإمارات والإنسانية جمعاء. 
وقال في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة: «إن هذا اليوم المجيد يزهو فيه التاريخ ويرصع صفحاته لما شكله من فاتحة مجد فريدة ومتجددة، جوهرها البناء والعطاء وريادة من نوع مختلف، صنعها زعيم خالد وضع شعبه على طريق القمة بإنجازات وطموحات لا حدود لها، وقصة قيام وطن شكلت مسيرة صعوده ملحمة مبهرة في الازدهار والتقدم».
وأشار إلى أن الإمارات تمضي على النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما تحقق بفضل غرسه المبارك الذي ترعاه قيادتنا الرشيدة في العمل لصالح شعب الإمارات والإنسانية جمعاء، ومن خلال إيلاء الإنسان الأولوية المطلقة.
وأضاف: «إن عيد الاتحاد الثاني والخمسين نتذكر خلاله بكل اعتزاز قائد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، إذ يمثل احتفال الإمارات بعيد الاتحاد الـ 52 لحظة محورية تعكس الروح الوطنية وترسخ قيم الوحدة التي تربط الشعب بالوطن والقيادة الرشيدة».

عمار المعلا
مصر
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