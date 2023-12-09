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علوم الدار

عارف العواني: ملتزمون بدعم استراتيجية الاستدامة

عارف العواني
10 ديسمبر 2023 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أهمية الاستدامة ودعم الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق ذلك، لبناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً، حيث تعتبر الاستدامة قضية جوهرية تجسد نهج الإمارات في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأبناء والأحفاد وللأجيال القادمة.
وأشار العواني إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي يتّبع استراتيجية الاستدامة في منشآت أندية إمارة أبوظبي لتكون صديقة للبيئة بتصميماتها وأشكالها المُستدامة، من خلال التكنولوجيا المبتكرة واستخدام مواد منخفضة التأثير للحد من الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة.
وقال العواني: «نفّذ مجلس أبوظبي الرياضي العديد من السياسات لتحقيق استراتيجية الاستدامة الوطنية من خلال تنظيمه للبطولات العالمية والدولية والمحلية في أبوظبي، بخطوات تعزز فرص التنمية المستدامة، والتشجيع على أفضل الممارسات التي تساهم في الحفاظ على موارد البيئة خلال الفعاليات الرياضية».
وأوضح العواني أن تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوباً للحياة اليومية، يساهم في تعزيز الصحة والرفاهية المجتمعية التي تمثل أحد أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع رؤية المجلس لتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية، من خلال سلسلة من الفعاليات الرياضية على مستوى العاصمة أبوظبي.
واختتم العواني قائلاً: «تمثّل استراتيجيات قيادتنا الرشيدة (خريطة الطريق) لنا جميعاً، نحو مستقبل أكثر إشراقاً أفكار من خلال الأفكار الجديدة والمبادرات النوعية التي تجسد الوجه الحضاري للإمارات».

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