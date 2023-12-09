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علوم الدار

ضبط 94 مركبة ودراجة نارية مخالفة في دبي

ضبط 94 مركبة ودراجة نارية مخالفة في دبي
10 ديسمبر 2023 02:43

دبي (الاتحاد)

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ضبطت شرطة دبي 94 مركبة ودراجة نارية، وتحرير 4420 «مخالفة خطرة» لسائقين خالفوا اشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 للدولة، حيث ستطبق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات، والذي تصل قيمة فك حجز معظمها إلى 50 ألف درهم.
وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن معظم المخالفات تركزت في مناطق الروية، والجميرا، وبعض المناطق السكنية والأماكن الترفيهية، مشيراً إلى أن فئة السائقين خالفوا قواعد السير والمرور، وقاموا بأعمال فوضى واستعراضات على الطرق الداخلية والخارجية، وإزعاج لقاطني الإمارة، كما قاموا بإقامة المسيرات والتجمعات العشوائية، وعدم الالتزام بتعليمات رجال الشرطة، وتعطيل حركة السير والمرور، وإغلاق الطريق على الآخرين.
وأضاف أن السائقين المخالفين قاموا أيضاً بتزويد المركبة بمواد الضجيج، وإدخال إضافات غير مُرخصة في هياكل المحركات، وإدخال زوائد تؤثر على الرؤية، بالإضافة إلى تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به، والخروج من النوافذ وفتحة السقف، واستخدام الرش «سبريه الحفلات»، وطمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية، وتغيير لون المركبة، وتعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي.
وتابع: كما قام بعض السائقين بتعكير صفو العوائل في المخيمات الصحراوية، وذلك من خلال القيام بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة، ورفع صوت الأناشيد والأغاني بطريقة تزعج مرتادي تلك المناطق.
وناشد اللواء سيف المزروعي، أولياء الأمور إلى مراقبة سلوكيات أبنائهم لوقايتهم من السلوكيات السلبية المُتمثلة في قيادة المركبات بطيش وتهور والقيام بحركات خطرة، مؤكداً أن النصح والإرشاد الذي يقدمه أولياء الأمور لأبنائهم يعزز السلوكيات الإيجابية بين الشباب، ويسهم في الحد من الحوادث المرورية الجسيمة، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بالغة.

شرطة دبي
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