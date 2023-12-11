انطلاق برنامج «شتاء صندوق الوطن» في أبوظبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق صندوق الوطن، أمس، فعاليات وأنشطة «برنامج شتاء صندوق الوطن» في كل من أبوظبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة، برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وبالتعاون مع مدارس جيمس بأبوظبي ووزارة الثقافة و«أدنيك» ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التسامح والتعايش والعديد من الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية والتعليمية والخاصة، ويخصص برنامج «شتاء صندوق الوطن» كافة أنشطته وبرامجه المتنوعة للفئات العمرية من 8 - 15 سنة من أبناء وبنات الإمارات.

وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك أكدت أهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققتها البرامج الصيفية الأخيرة بأن يكون هناك «برنامج شتاء صندوق الوطن» الذي يستمر لمدة أسبوعين ويركز على موضوعين رئيسين، هما «قدوتي»، و«فكرتي» للمساهمة في بناء أجيال المستقبل المؤمنة الواعية بهويتها الوطنية، والقادرة على الإبداع والابتكار والريادة المستدامة من أجل مستقبل مشرق وغدٍ أفضل وفق الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وتعزيز ثقة وفخر الإماراتيين بهويتهم وتراثهم، والحفاظ على جميع مكونات الهوية الوطنية، وترسيخ الهوية الوطنية ونقلها لأجيال المستقبل، والتوعية وتعزيز مبادئ ومفاهيم الاستدامة، وإطلاق القدرات والمهارات الإبداعية والقدرة على الابتكار لدى الجيل الجديد.

وأضاف القرقاوي أن فعاليات «شتاء صندوق الوطن» في أسبوعها الأول الذي يحمل عنوان «قدوتي»، تشمل الأنشطة والبرامج واللقاءات الحوارية والأعمال إبداعية وضيف البرنامج، وتركز على موضوعات رئيسة هي «زايد وقصة اتحاد»، «ماضي وتراث الإمارات»، «النخلة رمز وتراث» و«لغتي هويتي»، مؤكداً أنها تركز على تعزيز وترسيخ مبادئ الهوية الوطنية بعناصرها المتعددة، عبر مجموعة الخصائص والصفات والقيم المستمدة من شخصية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأيضاً الخصائص والصفات المستمدة من شخصية «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وعن أهم محاور البرنامج في أسبوعه الأول، أكد القرقاوي أنها تضم خمسة محاور هي «الثقافة الإماراتية» وما تزخر به من العادات والتقاليد والتراث الإماراتي، والاعتزاز بالدين الحنيف واللغة العربية، وتقوية جسور التواصل مع الآخرين، مع الاعتزاز والفخر بالذات، والسعي والالتزام بالتطور عبر الإنجاز، والثقة بالنفس، والوعي بعناصر القوة الناعمة، وتعزيز مكانة الدولة محلياً وإقليمياً وعالميا، ثم التركيز على المجتمع الإماراتي من خلال العمل على تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية وتنميتها في الأسرة الإماراتية، والتركيز على الاستدامة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، والاهتمام بالمواطنة والانتماء والولاء للوطن والقادة، والتعامل الذكي مع الفرص والتحديات، وذلك لتعزيز التلاحم المجتمعي.

وأشار القرقاوي إلى اهتمام برنامج «شتاء صندوق الوطن» بتعزيز القيم الإماراتية في نفوس طلاب المدارس، والتركيز على تعزيز وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة والمستمدة من شخصية الوالد المؤسس الشيخ زايد، التي يمكن تلخيصها في الاحترام، التعاطف، الاهتمام والرعاية، الاستقامة، التسامح، عمل الخير والكرم، نصرة ورعاية المجتمع، الحكمة، الشجاعة، التسامح والتعايش، والأخوة الإنسانية، مؤكداً أن البرنامج سيركز كذلك على التاريخ والرموز الإماراتية، إضافة إلى لغتي هويتي والتي تحمل شعار «اللغة العربية نبع خير لا ينضب» يتم التركيز في هذا المحور على توظيف اللغة العربية كأداة لنشر وتعزيز التسامح وأداة للتعارف والتواصل بين مختلف الثقافات، وتوطيد العلاقة مع الآخر، والإشارة إلى مكانتها العالية وثرائها، لكونها لغة التسامح ووعاء للأخلاق والحضارة والثقافة والهوية، في إطار السعي المخلص والجاد لخدمة المجتمع والوطن والعالم.

دعوة

دعا ياسر القرقاوي أولياء الأمور كافة للمشاركة والتفاعل الإيجابي مع أبنائهم لترسيخ المفاهيم والقيم الراقية التي يحرص عليها البرنامج، مؤكداً أن إدارة برنامج «شتاء صندوق الوطن» يسعدها التواصل مع الجميع، والاستماع إلى الأفكار والملحوظات والمقترحات من أجل التطوير المستمر لصالح أبناء وبنات الإمارات.