28 شجرة غاف في «إكسبو» تخلد «كوب الإمارات»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

زرعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، 28 شجرة غاف في المنطقة المحيطة بجناح الإمارات في مدينة إكسبو دبي، قبل يوم من ختام مؤتمر «كوب 28»، وأعلنت «الهيئة»، زراعة 28 شجرة غاف في كل إمارة من إمارات الدولة، تخليداً لاستضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي، مؤكدة أنها ستعمل على رعاية ومتابعة نمو الشجيرات، اقتداء بمتابعة دولة الإمارات للنتائج والمبادرات الصادرة عن دورة «كوب 28» التي استضافتها الدولة.

وقام حمود الجنيبي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر وعدد من المديرين التنفيذيين لـ«الهيئة» ومديري مراكز «الهيئة» في العديد من الإمارات، بزراعة أشجار الغاف. وقال سلطان الشحي، مدير مشروع حفظ النعمة بهيئة الهلال الأحمر: «تزامناً مع (كوب 28) قررت (الهيئة) زراعة أشجار الغاف، ضمن مبادرات ومنظومة الاستدامة التي تتبناها (الهيئة)».