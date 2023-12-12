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علوم الدار

«الدكتور نبات».. مستشار افتراضي للمزارعين

«الدكتور نبات».. مستشار افتراضي للمزارعين
13 ديسمبر 2023 01:48

آمنة الكتبي (دبي)

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يعد تطبيق «الدكتور نبات» مثالاً جوهرياً على كيفية تسخير قوة التكنولوجيا لمعالجة المخاوف الملحة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، ودليل على أن التدخلات التكنولوجية البنّاءة، تحسن بالتأكيد من الممارسات الزراعية، وتعزز جودة وكمية الحصاد الزراعي، وتحسن بشكل خاص حياة المزارعين، كما أنه دليل على مدى التأثير الذي ستلعبه التكنولوجيا في تغير قواعد اللعبة للمزارعين من أصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة، حيث سيوفر لهم التشخيص المبكر لاضطرابات النباتات بنقرة زر واحدة، ويساعدهم على إنقاذ محاصيلهم، من خلال تقديم العلاجات المناسبة، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.
ويعد التطبيق أحد المشاريع الذكية التي طورها المركز الدولي للزراعة الملحية، لمساعدة المزارعين والمرشدين الزراعيين من أصحاب المزارع الصغيرة، على الكشف عن الاضطرابات التي تصيب المحاصيل في المراحل المبكرة، وبالتالي، تقليل خسائر الغلة الزراعية وتحسين الدخل، ويمكن التطبيق المزارعين من تمييز 18 آفة زراعية شائعة، تصيب الطماطم والفلفل والخيار، وبعض المحاصيل المهمة لصغار المزارعين، الذين يزرعون محاصيلهم في البيوت المحمية.
وتم تطوير التطبيق بدعم من شركاء محليين من دولة الإمارات ومصر وتونس، ويعتبر ثمرة تعاون بين مركز الزراعة الملحية، وجامعة برشلونة الإسبانية، في إطار مشروع تطوير تطبيق ذكي سهل الاستخدام للمزارعين أصحاب الحيازات الصغرى للكشف عن الاضطرابات النباتية، ويتم استخدامه حالياً في الدولة ومصر وتونس.
ويأتي الابتكار ضمن جهود المركز الدولي للزراعة الملحية، في إيجاد حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بالمياه والبيئة والدخل والأمن الغذائي، من خلال عمل أبحاث مبتكرة في مجالات تقييم الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وإنتاجية المحاصيل وتنويعها، والزراعة المائية، والطاقة الحيوية، وتحليل السياسات، وتطوير العديد من التقنيات التي تشمل استخدام المياه التقليدية وغير التقليدية ومنها المياه المالحة، والمياه العادمة المعالجة، والمياه الصناعية، ومياه الصرف الزراعي، ومياه البحر، وتقنيات إدارة المياه والأراضي، والاستشعار عن بُعد، ونمذجة التكيف مع التغير المناخي.
ويسهم التطبيق في سرعة الإبلاغ عن الآفات الزراعية، لمكافحتها باستخدام مصائد الحشرات الفرمونية والضوئية، والعلاج الموضعي للأشجار المصابة، وإجراء حملات الرش لبؤر الإصابة، باستخدام مبيدات حشرية متخصصة وصديقة للبيئة، كما سيساعد الجهات في سرعة التعامل مع هذا النوع من البلاغات من قبل كافة الجهات المعنية، حيث سيتم الربط مع الجهات الصحية المختلفة على مستوى الدولة، ما يعزز قدرة السيطرة على أي أمراض أو آفات قبل انتشارها.

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