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بلدية دبي تتبنى أفضل الممارسات لإدارة مياه الصرف الصحي و الأمطار

بلدية دبي تتبنى أفضل الممارسات لإدارة مياه الصرف الصحي و الأمطار
12 ديسمبر 2023 23:37

وقعت بلدية دبي اتفاقية تعاون مع شركتي بيسكس كونستراكت وهيتاشي زوسن انوفا ايه جي على هامش مشاركة البلدية في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" (COP28).

وتأتي هذه الخطوة في سبيل تعزيز التعاون الفعّال بين الأطراف في ميدان التدريب وتبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والزيارات الميدانية حيث يأتي هذا التحالف الاستراتيجي في سياق رفع التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.

وتسعى الاتفاقية لتحقيق أهداف بلدية دبي الاستراتيجية في ميدان الإدارة المتكاملة للنفايات وتعزيز التعاون بين الطرفين في قضايا التدريب وتبادل الخبرات وذلك من خلال المشاركة الفعّالة في المؤتمرات والزيارات الميدانية على مواقع العمل.

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كما دشنت بلدية دبي شراكة استراتيجية مع مؤسسة نيراس بيديرسين من خلال توقيع اتفاقية تفاهم على هامش فعاليات (COP28) تحقق نقلة نوعية في مجال إدارة مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وممارسات المياه المستدامة في دبي وذلك من خلال التركيز على تبادل المعرفة والتدريب وأفضل الممارسات لتطوير حلول إدارة مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإدارة الفعالة لمياه الصرف الصحي إضافة إلى المساهمة في خفض البصمة الكربونية في إمارة دب، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي لإدارة النفايات المتكاملة 2021-2041.

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على إيجاد حلول فعالة لتحديات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال تبادل المعرفة والعمل على تطوير حلول فعالة وقابلة للتكيف والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكية الجديدة بكفاءة أكبر، وتبادل الأفكار والنهج حول عمليات جمع البيانات والتدقيق والمقارنات المرجعية في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي.

 

 

المصدر: وام
بلدية دبي
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