800 طائرة "درون" تقدم عروضاً يومية خلال مهرجان دبي للتسوق

تقدم الدورة الـ 29 من مهرجان دبي للتسوق عروضاً يومية لطائرات "الدرون" حيث تتألق سماء دبي بعرض استثنائي يضم 800 طائرة "درون" كل مساء حتى 14 يناير المقبل.

تقام هذه العروض هذا العام برعاية شركة الإمارات للبترول وبالتعاون مع "ذا بييتش جي بي آر" و"بلوواترز".

وستحلق الطائرات على ارتفاع مئات الأمتار في السماء لتبتكر مشاهد مبهرة في الليل حيث سيتم تقديم عرضين مجانيين كل ليلة يأخذان الجماهير في رحلة رائعة تروي قصة دبي منذ بداية نهضتها وصولاً إلى طموحاتها ورؤاها المستقبلية .. في حين تتميز المشاهد بالتنسيق المميز فيما بينها على صعيد الألوان والأشكال حيث ستقلع تلك الطائرات من "سكاي دايف دبي".

ومن أجل تقديم تجربة لا تنسى تم توظيف جهود كبيرة في عمليات البرمجة والتحضيرات ليستمتع الجمهور بهذا العرض الجوي الرائع وليتعرفوا على الإمكانيات اللامتناهية لمستقبل دبي.

وأوضحت كلثم الشامسي مساعد أول في دائرة تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن فرق العمل أمضت قرابة 11 شهراً في التخطيط لهذا العرض وتنفيذه والذي يستمر لمدة 38 يوماً ..لافتة إلى أن إضافة مئات طائرات "الدرون" لفعالية هذا العام كانت تحدياً مثيراً مقارنةً بـ 500 طائرة "درون" في العام الماضي و300 طائرة في العام الذي تم فيه إطلاق أول عرض جوي في مهرجان دبي للتسوق قبل أربع سنوات.

وأضافت أن العروض تتداخل بتناغم رائع معاً ضمن سرد مميز يلقي الضوء على قصة وتاريخ دبي وتراثها الراسخ حيث تنطلق العروض بسرد قصة دبي زمن الغوص على اللؤلؤ الذي لعب دوراً حيوياً في ازدهار الإمارة وكافة إمارات الدولة وترسم ضمن تسلسل رائع صورة حية لمستقبل دبي الطموح.

وأضافت: "لمزيد من التشويق شارك المبدع والروائي الإماراتي محمد سعيد حارب مبتكر شخصية "مدهش" المحبوبة للاستفادة من خبرته الفنية في تقديم العرض الجوي الأول حيث ساهمت مشاركته في ابتكار موضوع "قصة خيالية" يعكس جمال ثقافة الإمارات وبداية نهضتها وتاريخها المتأصل في تجارة اللؤلؤ".

وأشارت إلى أن عرض طائرات "الدرون" هذا العام شهد أيضاً إدراج البعثة الفضائية التاريخية لدولة الإمارات التي شهدت مشاركة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي أكمل أطول مهمة فضائية في العالم العربي ..مؤكدة أن الفضاء أصبح جزءاً مهماً من قصة نجاح الإمارات منوهة بأنه سيتم كذلك خلال عروض الطائرات استعراض قصة نجاح الإمارات بأسلوب أكثر تميزا وجاذبية.

من جانبه ذكر ديفان ريس مدير المشاريع في "سكاي ماجيك" أن عرض هذا العام يعد أكبر عرض لطائرات "الدرون" على الإطلاق ومن أضخم العروض في العالم حتى الآن حيث يضم 800 طائرة معربا عن سعادته بهذا الإنجاز.

وفيما يتعلق بالجوانب اللوجستية قال ريس: "كانت سكاي دايف دبي منصة الإطلاق لهذا العام حيث عمل الفريق على إنشاء "صندوق العرض" وهو المكان الذي ستطلق منه طائرات "الدرون" ويتميز بمساحة كبيرة حيث يبلغ طوله 500 متر وعرضه 300 متر.. وسيطير هذا العدد الضخم من الطائرات على ارتفاع 300 متر ويتحكم فيها أربعة طيارين في الوقت ذاته".

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي "جمبو للإلكترونيات" وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا" والسيف ومجموعة الزرعوني "ميركاتو" ومجموعة عبد الواحد الرستماني و"بلوواترز" و"سيتي ووك" وطيران الإمارات و"إينوك" واتصالات من e وماجد الفطيم "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" ونخيل مولز "ابن بطوطة مول" و"سوق التنين 2" و"بالم ويست بييتش" و"نخيل مول" و"ذا فيو" و"ذا بييتش" و"ذا أوتلت فيليدج".