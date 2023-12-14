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شرطة أبوظبي تدعو للاستفادة من خدمة "توصيل وتركيب لوحات المركبات" على مستوى الدولة

شرطة أبوظبي تدعو للاستفادة من خدمة "توصيل وتركيب لوحات المركبات" على مستوى الدولة
14 ديسمبر 2023 11:29

دعت شرطة أبوظبي ملاك المركبات للاستفادة من خدمة توصيل وتركيب لوحات المركبات الخفيفة والثقيلة والدراجات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر شركة التوصيل المختصة دون الحاجة للرجوع لمراكز خدمة وإسعاد المتعاملين. 

ويتم التقدم بطلب الخدمة من خلال قنوات الخدمة الإلكترونية لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية "تم" ثم اختيار الخدمة ودفع الرسوم بعدها يتم التواصل مع المتعامل لتحديد  موعد ومكان توصيل اللوحات في الوقت المناسب مع تحديث البيانات على النظام المروري. 

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وأكد العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية في مساعيها الدؤوبة لتحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد دائماً، وفي إطار استراتيجة شرطة أبوظبي الرامية إلى توفير خدمات مبتكرة واستباقية ترفع من جودة الحياة. 

ولفت إلى اهتمام مديرية ترخيص السائقين والآليات المستمر بالإسهام بدورها في تلبية احتياجات المتعاملين عبر المشاركة بتطوير الخدمات الذكية ومواكبة التقنيات الحديثة وتبسيط الإجراءات تماشياً مع التوجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة واستراتيجية حكومة أبوظبي الرشيدة في مراعاة متطلبات المجتمع، بتوفير خدمات مبتكرة والوصول إلى جميع الفئات في أقرب مقر إليهم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
شرطة أبوظبي
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