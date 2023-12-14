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«طرق دبي» تطلع على نظام الحجز الذكي بشرطة أبوظبي

خلال الزيارة (من المصدر)
15 ديسمبر 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع وفد من هيئة الطرق والمواصلات في دبي على أفضل ممارسات مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي وجهودها الريادية في تطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات، وذلك ضمن جهود التنسيق والتعاون المشترك لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.
واستقبل العقيد سهيل صياح المزروعي، مدير إدارة مرور أبوظبي بالإنابة، الوفد الزائر برئاسة عبد الله شهاب الحمادي، نائب مدير إدارة الخدمات الإدارية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات التخصصية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واستمع الوفد إلى شرح من الرائد بخيت فايل الراشدي، مدير فرع حجز المركبات، عن الأنظمة والقوانين المعمول بها في إجراءات حجز المركبات في شرطة أبوظبي، وآلية تطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات، ورحلة المتعامل للحصول على خدمة الحجز الذكي، وفك الحجز من بداية تقديم الخدمة عن طريق القنوات الإلكترونية، ولغاية انتهاء فترة الحجز.
وتعرف الوفد إلى آلية تتبع المركبات المحجوزة، والحالات التي يتم بموجبها حجز المركبات، وطرق متابعتها في النظام وجهود اللجنة الخاصة بالتصرف في المركبات المحجوزة وأنواع الأجهزة المستخدمة في تطبيق النظام، كما تم عرض مشاركة مشروع الحجز الذكي في أفضل الابتكارات، وحصوله على شهادة الابتكار المقدمة من معهد الابتكار العالمي بالولايات المتحدة.

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الحجز الذكي للمركبات
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