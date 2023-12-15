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صور تاريخية توثق عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الإمارات والبحرين

جذور العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين تمتد في عمق التاريخ
16 ديسمبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في احتفالات سفارة البحرين لدى الدولة باليوم الوطني 52، والاحتفال بالذكرى 24 لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الشقيقة مقاليد الحكم في المملكة، وتمثلت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية بمعرض للصور التاريخية التي توثق مسيرة العلاقات الإماراتية البحرينية.
وأكدت الصور التاريخية التي ضمها المعرض عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين اللذين تربطهما أواصر الأخوة والتاريخ المشترك، وما تشهدها هذه العلاقات من ازدهار وتقدم، في ظل القيادتين الحكيمتين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
وقال عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إن جذور العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين الشقيقة تمتد في عمق التاريخ، وعززها  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة -طيب الله ثراهما- وتابع المسيرة على نهجهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، حفظهما الله.  
وأضاف: حرصنا على أن يكون معرض الصور استعراضاً وتوثيقاً مهماً للعلاقات التاريخية المتينة التي تزداد ازدهاراً في وقتنا الحالي بين البلدين الشقيقين، وهو تأكيد على الدور الوطني المهم الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يوثق تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلاقاتها بدول العالم الشقيقة والصديقة.
ولاقى معرض الصور الذي نظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية -في فندق سانت ريجس الكورنيش في أبوظبي، حيث أقيم الاحتفال- إقبالاً مميزاً من كبار الزوار والمهنئين، وجمهور المشاركين بمختلف فئاته.

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