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علوم الدار

باحث في «جامعة الإمارات» يفوز بجائزة المركز الوطني للنخيل والتمور الدولية في الرياض

علي المرزوقي
21 ديسمبر 2023 00:50

العين (الاتحاد)

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حصل مشروع الدكتور علي المرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الإمارات، بعنوان «تحويل بقايا ومخلفات النخيل إلى منتجات عالية القيمة: طريقة مستدامة في استخدام الموارد» على جائزة المركز الوطني للنخيل والتمور الدولية 2023 في الرياض، في فئة «أفضل باحث علمي».
وقال المرزوقي الفائز بالجائزة: إن هذه الدراسة تركز على تطوير عدد من المنتجات، مثل أدوات المائدة القابلة للتحلل من مخلفات النخيل لتكون بمثابة بديل صديق للبيئة من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل مخلفات نخيل التمر إلى مواد كيميائية عالية القيمة من خلال إزالة البلمرة الحفزية المباشرة للليغنوسليلوز من الكتلة الحيوية لنخيل التمر، كما يستكشف المشروع تحول ثفل التمر إلى حمض اللاكتيك، وهو مادة أساسية لإنتاج حمض اللاكتيك المتعدد (PLA)، وهو بلاستيك قابل للتحلل.
وأضاف: إن الهدف من هذه الدراسة هو الحد من النفايات، وتعزيز الإنتاج المستدام للموارد القيمة، من خلال تحويل نفايات النخيل إلى مواد كيميائية عالية القيمة ومنتجات قابلة للتحلل. إن هذا المشروع لا يعالج المخاوف البيئية المباشرة فحسب، بل يساهم أيضاً في تحقيق الهدف طويل المدى المتمثل في بناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة ومرونة.
وتابع المرزوقي: عملنا من خلال هذا البحث على توظيف التكنولوجيا المتقدمة لمواجهة التحديات الرئيسة في إدارة النفايات، وتقديم حلول مستدامة لنفايات النخيل والفاكهة، والعمل على تقليل المشكلات البيئية المرتبطة بالطرق التقليدية للتخلص من النفايات، والحد من التلوث، بما يعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.

جامعة الإمارات
الرياض
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