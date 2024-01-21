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50 شركة تستعرض أصنافاً جديدة من المحاصيل

50 شركة تستعرض أصنافاً جديدة من المحاصيل
22 يناير 2024 01:07

الشارقة (وام)

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شهدت فعاليات معرض الذيد الزراعي الذي نظّمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، عرضاً لمجموعة واسعة من الحلول والتقنيات المبتكرة لتنمية الزراعة، وأصنافاً جديدة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، بما يعزز من أهمية الحدث ودوره في المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وجاء تركيز الدورة الأولى من المعرض الذي اختتم فعالياته، مساء أمس في مركز إكسبو الذيد، على دعم المزارعين، وتعزيز قدرتهم على تبني ممارسات الزراعة المستدامة، من خلال ما تقدمه أكثر من 50 شركة مشاركة بالحدث من عرضٍ لأحدث الابتكارات والأسمدة العضوية والمبيدات والمعدات التكنولوجية والخدمات التي تسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، ورفع معدلاته والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، وخفض تكاليف الإنتاج وكل ما يدعم إطلاق مشروعات زراعية مستدامة ومتلائمة مع طبيعة المناخ في الإمارات ومنطقة الخليج.
وتميز المعرض بتقديم مجموعة واسعة من أفضل أنواع بذور الخضروات والبذور الصالحة للزراعة في البيوت، وغيرها من البذور الملائمة للزراعة المستدامة والأكثر إنتاجية ومقاومة للآفات والتي تتأقلم مع الطقس الحار، إلى جانب عدد من المنتجات المعززة للإنتاج الزراعي والتي تشمل الأسمدة الصديقة للبيئة والمبيدات الحيوية التي تساعد على الحد من استخدام المبيدات الكيميائية الضارة بالبيئة، إضافةً إلى البذور الهجينة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض في مساهمة لتحقيق الهدف المتمثل في مساعدة المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع بالإمارات على استدامة الإنتاج الزراعي، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وخفض التكاليف.

الذيد
مركز إكسبو الشارقة
الشارقة
الزراعة
الثروة الحيوانية
المحاصيل الزراعية
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