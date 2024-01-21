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جناح الإمارات بـ«إكسبو الدوحة» يستضيف مجموعة من البرامج الزراعية

جناح الدولة في «إكسبو 2023» بالدوحة (من المصدر)
22 يناير 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

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يستضيف جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في «إكسبو 2023» بالدوحة، يوم الخميس المقبل، المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» لتقديم كتابهم التعليمي الجديد بعنوان «الممارسات الزراعية في دولة الإمارات بين الموروث والعلوم». وذلك لمناقشة أهمية الممارسات الزراعية التقليدية، وربطها في العلوم الزراعية الحديثة والابتكارات التي تساهم في استدامة أمن الغذاء.
 ويقدم الجناح في اليوم التالي فعالية خاصة متاح لجميع زوار جناح دولة الإمارات في «إكسبو» لتجربة منتجات غذائية، ووصفات التي تحتوي على النباتات المقاومة للملوحة، بإدارة المطبخ الملحي والمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا».
كما يشهد الجناح جلسة حوارية بمشاركة الدكتورة طريفة الزعابي، مدير المركز، حول الممارسات الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتأثيرها في استدامة أمن الغذاء. حيث يجري تقديم كتابهم التعليمي الجديد بعنوان «الممارسات الزراعية في دولة الإمارات بين الموروث والعلوم»، والتشديد على أهمية الممارسات الزراعية التقليدية، وربطها في العلوم الزراعية الحديثة والابتكارات التي تساهم في استدامة أمن الغذاء على الصعيد المحلي.
ويسلط الحوار الضوء على الأبحاث التي أجرتها دولة الإمارات والتي يمكن تطبيقها في المنطقة، نظراً إلى أوجه التشابه بين دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر من ناحية البيئة الصحراوية والأنظمة الزراعية التي تربط فيما بينهما. 
 كما ستكون هناك فعالية خاصة بعنوان رعاية النفس والطبيعة: منتجات غذائية من المطبخ الملحي لتجربة منتجات غذائية بإدارة المطبخ الملحي والمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا».
 ومن خلال هذه التجربة، سيتعرف الضيوف على الوصفات التي تحتوي على النباتات المقاومة للملوحة مثل نباتات الساليكورنيا والكينوا والذرة البيضاء. وذلك من خلال عروض الطبخ الحي، وتجربة فلافل الساليكورنيا والأطباق الأخرى التي تتميز بنباتات تتحمل الملوحة والتعرف على أهمية التنمية الغذائية والزراعية للمحاصيل القادرة على التكيف مع المناخ. وذلك بمشاركة الشيف لوكا كوبر من المطبخ الملحي، والدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا» وفريقها، حيث يشاركون رؤيتهم حول المحاصيل المميزة وطريقة دمجها في الأطباق اليومية.
المطبخ
يذكر أن المطبخ الملحي هو مبادرة مقرها الإمارات العربية المتحدة بقيادة المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» لتعزيز الوعي العام حول فوائد النباتات التي تتحمل الملوحة والتي تزدهر في الإمارات العربية المتحدة والمناطق المماثلة ومساهمة هذه الأنواع من المحاصيل في تعزيز النظم الغذائية المحلية.

الدوحة
إكسبو
الإمارات
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