794 تمريناً للدفاع المدني بعجمان

عجمان (الاتحاد)

نفذت مراكز الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، تمارين الإخلاء على مستوى الإمارة خلال عام 2023، بلغت 794 تمريناً، استفاد منها أكثر من 36000 شخص في القطاعات الحيوية. وأشار العقيد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع عجمان إلى أن الإدارة قامت بتنفيذ مبادرة «التكامل في إدارة الحوادث»، وهي مبادرة مشتركة بين إدارة المراكز وقسم العمليات، والتي عززت من تحقيق النجاح في إدارة تمارين الإخلاء للعام الماضي، من خلال وضع سيناريوهات ملائمة للحوادث والمخاطر المحتملة.

وأضاف أنه تم وضع برنامج متكامل لخطط الإخلاء بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المنفذة لتمارين الإخلاء، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية لنظام الإدارة المتكامل المعتمد في وزارة الداخلية لتشمل القطاعات كافة الحكومية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية، إلى جانب القطاع السياحي، وذلك بحسب المخاطر في مناطق اختصاص مراكز الدفاع المدني على امتداد إمارة عجمان.