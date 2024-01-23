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علوم الدار

اعتباراً من أول فبراير.. حظر استخدام «الكوليستين» في القطاع البيطري

اعتباراً من أول فبراير..حظر استخدام «الكوليستين» في القطاع البيطري
23 يناير 2024 13:22

شروق عوض (دبي) تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة مطلع فبراير المقبل، بحظر استخدام الكوليستين (بوليميكسين E) في القطاع البيطري، وذلك بما يتماشى مع توصيات كل من منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات والمعايير واللوائح الدولية، وخطط العمل الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

وقالت الوزارة: «إن مادة الكوليستين (بوليميكسين E) تعتبر فعّالة في المجالات الطبية، إذ تستخدم هذه المادة في مجال الطب البشري كمضاد حيوي أخير لعلاج الالتهابات البكتيرية سالبة الجرام المقاومة للأدوية المتعددة، في حين تستخدم مادة «الكوليستين» في مجال الطب البيطري كمستحضر بيطري لمعالجة الحيوانات المنتجة للغذاء».

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وأضافت الوزارة: «أن الاستخدام المكثف لمادة الكوليستين أدى إلى ظهور وانتشار البكتيريا المقاومة لها، وعليه أصبح من الضروري إعادة تقييم استخدام هذه المادة في الطب البيطري من خلال الإجراءات والتدابير المناسبة لمكافحة ظهور وانتشار مقاومة الكوليستين والحفاظ على فعاليته في علاج العدوى البكتيرية المقاومة للأدوية المتعددة لدى البشر». وفي صعيد متصل، تستخدم مضادات الميكروبات لمكافحة ومعالجة الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان والحيوان والنبات، وتشمل المضادات الحيوية ومبيدات الفطريات والعوامل المضادة للفيروسات ومبيدات الطفيليات، كما قد يكون للمواد المطهرة ومضادات العفونة والمستحضرات الصيدلانية الأخرى، وكذلك بعض المنتجات الطبيعية، خصائص مضادة للميكروبات. كما تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما لا تستجيب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات للعوامل المضادة للميكروبات، ونتيجة لمقاومة الأدوية، تصبح المضادات الحيوية وغيرها من مضادات الميكروبات غير فعالة ويصبح علاج العدوى صعباً أو مستحيلاً، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض والاعتلال الشديد والموت، موضحة أن هذه المسألة تشكّل خطراً واضحاً وعاجلاً ومعقداً يهدد بشكل متزايد الصحة والتنمية وصحة الحيوان وسلامة الأغذية والأمن الغذائي على المستويين المحلي والعالمي، وكذلك النظم الإيكولوجية.

منظمة الصحة العالمية
الطب البيطري
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