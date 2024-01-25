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مكتوم بن محمد يعزي في وفاة علي الخالدي وحميد الكتبي

مكتوم بن محمد لدى تقديمه واجب العزاء في وفاة علي خلفان الخالدي (وام)
26 يناير 2024 01:01

دبي (الاتحاد)
قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى علي خلفان بن سرور حامد الخالدي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن خالص العزاء لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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كما قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حميد بن سالم بنواس الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سمو النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن خالص العزاء لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

مكتوم بن محمد
دبي
الإمارات
مكتوم بن محمد بن راشد
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