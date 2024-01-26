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وفد «وام» يبحث في تركمانستان تعزيز التعاون الإعلامي

وفد «وام» يبحث في تركمانستان تعزيز التعاون الإعلامي
27 يناير 2024 01:10

عشق آباد (وام)

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بحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، آفاق التعاون الثنائي مع المؤسسات الإعلامية في تركمانستان، وسبل تعزيز التبادل الإخباري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
ووجه الوفد الذي زار عدداً من تلك المؤسسات والتقى عدداً من المسؤولين التركمان، الدعوات لها للمشاركة في الدورة الثالثة للكونغرس العالمي للإعلام التي ستعقد في أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل، والتقى الوفد خلال الزيارة كلا من معالي مهري جمال ماميدوفا، نائبة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإعلامية والثقافية، ومعالي أرسلان عاشروف، رئيس الهيئة الوطنية للتلفزيون والإذاعة والتصوير السينمائي، ومهري باشيموفا نائبة وزير خارجية تركمانستان بحضور أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى تركمانستان، وبحث معهم تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الإعلامية بين الإمارات وتركمانستان.

وكالة أنباء الإمارات
التعاون الإعلامي
محمد جلال الريسي
وام
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