الإمارات ترحب بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة

أبوظبي، لاهاي (الاتحاد، وكالات)

رحبت الإمارات بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية أمس، بشأن فرض تدابير مؤقتة في قطاع غزة ومطالبتها باتخاذ إجراءات وقتية لحماية المدنيين ووقف أية تصريحات أو ممارسات ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات ترحب بقرار المحكمة التي تستهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للفلسطينيين.

‏‎وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تثمّن جهود جنوب أفريقيا الصديقة، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما جددت التأكيد على ضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأمرت محكمة العدل الدولية، أمس، إسرائيل باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وكافة التدابير في حدود سلطتها لحماية المدنيين في قطاع غزة.

كما أمرت المحكمة السلطات الإسرائيلية بتقديم تقرير لها في غضون شهر واحد، مضيفة أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة طلبتها جنوب أفريقيا في دعوى أقامتها ضد إسرائيل.

وأشارت المحكمة إلى أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي. وذكرت أنها لن ترفض الدعوى كما طلبت إسرائيل، مؤكدة أنها تقرّ بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية.

وكانت جنوب أفريقيا طلبت قراراً بإجراءات عاجلة تتضمن وقفاً للعمليات العسكرية في قطاع غزة. إلا أن القرار لم يلحظ ذلك.

ولن تبت المحكمة في القضية في جوهر القضية، إذ قد يتطلب التحقيق ربما سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حكم يثير اهتمام العالم أجمع.

وقالت المحكمة، إن على إسرائيل اتخاذ «إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة».

وقبل انعقاد الجلسة الجمعة، أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور عن «أمل» بلادها، مؤكدة على أهمية تسليط الضوء على «مصير الأبرياء في فلسطين».

ووصفت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا القرار بعد صدوره بـ«الانتصار الحاسم» للقانون الدولي و«خطوة على طريق الألف ميل في البحث عن العدالة للفلسطينيين».

من جهتها قالت الولايات المتحدة، أمس، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة يتسق مع رؤية واشنطن.

وقال الاتحاد الأوروبي، أمس، إنه يتوقع الامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: «أوامر محكمة العدل الدولية مُلزمة لجميع الأطراف، ولا بد أن يمتثلوا لها. يتوقع الاتحاد الأوروبي التزامهم الكامل والفوري والفعال».